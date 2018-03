La liste des joueurs de l'équipe de France convoqués pour les deux matches amicaux contre la Colombie et la Russie (23 et 27 mars) sera dévoilée par le sélectionneur Didier Deschamps jeudi 15 mars à 14h00, a annoncé ce lundi la Fédération (FFF).

C'est la dernière liste avant celle des 23 qui disputeront le Mondial 2018. Le sélectionneur Didier Deschamps dévoilera à 14h jeudi 15 mars les noms des Bleus qui affronteront la Colombie (vendredi 23 mars à 21h) puis la Russie à Saint-Pétersbourg (mardi 27 mars à 17h50), pays-hôte de la Coupe du monde cet été.

Les Français disputeront ensuite trois matches de préparation contre la République d'Irlande (28 mai à Saint-Denis), l'Italie (1er juin à Nice) et les Etats-Unis (9 juin à Lyon).

A la Coupe du monde en Russie, l'équipe de France rencontrera dans le groupe C l'Australie, le Pérou et le Danemark (16, 21 et 26 juin).