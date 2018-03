Mars dans l'orbite de la Russie. C'est le dernier rassemblement de l'équipe de France avant la liste des Bleus annoncée le 15 mai pour la Coupe du monde, organisée du 14 juin au 15 juillet en Russie.

Pour affronter la Colombie de Falcao et James Rodriguez, vendredi au Stade de France, puis la Russie, pays-hôte du Mondial, à Saint-Pétersbourg le mardi suivant, le sélectionneur a convoqué 24 joueurs. Et Didier Deschamps s'et présenté à la traditionnelle conférence de presse ce lundi.

La grande majorité des 24 présents seront au Mondial

"Je ne vous cache pas que la grande majorité des 24 qui sont là seront sur la prochaine liste", a assuré l'ancien champion du monde qui dévoilera la liste finale le 15 mai. Sauf pépins de tous ordres d'ici là.

Deschamps : "Je ne vous cache pas que la grande majorité des 24 sera là sur la prochaine liste" pic.twitter.com/3fgfyoPAWL — RMC Sport (@RMCsport) March 19, 2018

Et Didier Deschamps de préciser : "Les 24 auront l'opportunité d'être en action, par rapport au temps de jeu, contrairement aux absents. Mais il ne faut pas être obnubilé par le fait de gagner des points ou non. Comme à chaque rassemblement, ils ont tous intérêt à être le plus performant possible."

Je veux qu'ils aient droit à l'erreur — Didier Deschamps

Questionné sur Florian Thauvin et ceux qui ont besoin d'engrange de la confiance, le sélectionneur des Bleus a répondu : "Ils ont tous intérêt à donner le maximum, que ce soit pour quinze minutes ou deux matches, ils le savent bien. Mais ce n'est pas une pression négative, je veux qu'ils soient libérés, qu'ils aient le droit à l'erreur, mais avec la même détermination et le même souci du collectif."

Ben Yedder, Hernandez et les Bleus rejoignent Clairefontaine

Depuis la qualification en octobre, les Bleus ont disputé deux amicaux (Pays de Galles 2-0 et Allemagne 2-2), privés de plusieurs joueurs sur blessure. C'est encore le cas actuellement (Benjamin Mendy, Nabil Fekir, Kingsley Coman, Alexandre Lacazette). D'autres ont été écartés par "DD", principalement Layvin Kurzawa, Moussa Sissoko et Dimitri Payet.

Les deux petits nouveaux en Bleu, l'attaquant Wissam Ben Yedder et le défenseur Lucas Hernandez, sont arrivés à Clairefontaine lundi en fin de matinée. Lacazette, blessé au genou gauche. Lucas Hernandez, défenseur de l'Atletico Madrid âgé de 22 ans, est appelé pour le poste de latéral gauche, où le réservoir est très mince, depuis la blessure de Benjamin Mendy fin septembre.

Quand tu retrouves tes potes après quelques mois de séparation 🤗 #FiersdetreBleuspic.twitter.com/iUrl2P78Fj — Equipe de France (@equipedefrance) March 19, 2018

