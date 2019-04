Équipe de France : Didier Deschamps sera prolongé en cas de qualification pour l'Euro-2020

Si l'équipe de France de football se qualifie pour l'Euro-2020, une prolongation de contrat sera proposée à Didier Deschamps jusqu'en 2022. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), l'a confirmé à France Bleu ce jeudi.

"Didier et moi on se verra après la qualif, c'est à dire au mois de décembre, et en peu de temps, très certainement, on trouvera la possibilité de continuer", a-t-il expliqué. La prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France est donc "très probable".

Deschamps veut continuer

Les Bleus, qui sont dans un groupe largement à leur portée pour les qualifications pour le prochain Euro, ont facilement remporté leurs deux premiers matchs contre la Moldavie et l'Islande. "Finir dans les deux premiers (les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés, ndlr), ça me paraît quand même assez possible pour notre équipe nationale", a estimé Noël Le Graët.

Didier Deschamps, qui est en contrat avec la FFF jusqu'en 2020, avait récemment fait savoir qu'il souhaitait lui aussi "continuer jusqu'à la prochaine Coupe du monde" au Qatar, en 2022. Zinedine Zidane, souvent évoqué pour succéder à Didier Deschamps, s'est pour sa part réengager avec le Real Madrid le mois dernier.