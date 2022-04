Equipe de France Feminine : 4 bordelaises et un bordelais

Quatre bordelaises sont dans la sélection de Corinne Diacre : Mylene Chavas, Eve Périsset, Charlotte Bilbault et Ella Pallis. Un match à suivre en direct sur W9 ce soir à 20h45 avec les commentaires de Laura Georges et du journaliste bordelais Xavier Domergue, invité de 100%Girondins (émission à récouter ici).

Les matchs de l’équipe de France Féminine sur W9 ont affiché de très bons niveaux d’audience avec souvent près d’un million de téléspectateurs, le foot féminin sort d’un certain anonymat ?

Le foot féminin a longtemps été considéré comme une niche. Moi, je trouve que même avant la Coupe du monde 2019, ça avait déjà bien évolué. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir les audiences. Mais au-delà de tout ça, de voir l'homogénéité du championnat qui est de plus en plus intéressant à suivre. Avec une troisième place qualificative pour la ligue des champions, qui ouvre aussi à d'autres horizons européens.

Le foot féminin c’était une évidence pour vous ?

Vous gardez un œil sur l’équipe de Patrice Lair à Bordeaux ?

Pour ces deux matchs qualificatifs contre le Pays de Galle et la Slovénie, Il y a quatre bordelaises dans l’équipe de France, un bon signe pour le FCGB Women ?

Depuis plusieurs mois maintenant, depuis plusieurs rassemblements, Corinne Diacre fait le choix de prendre beaucoup de Bordelaises. Et pour moi, c'est une récompense logique compte tenu de la saison dernière réalisée par les Girondines qui ont vraiment fait une saison exceptionnelle. Pour échanger avec pas mal de joueuses au cours des derniers matchs, et notamment avec Charlotte Bilbault, qui joue un rôle très important dans cette sélection, elles sont heureuses de se retrouver à plusieurs bordelaises dans ce groupe France qui a longtemps été réservé entre guillemets aux Parisiennes et aux Lyonnaises. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de joueuses d'autres équipes du Paris FC notamment, qui fait une grande saison aussi de Montpellier. Il y a beaucoup de clubs qui sont représentés, donc je pense que ça, c'est surtout un très, très bon signe pour l'évolution positive du football féminin.