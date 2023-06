Equipe de France féminine : Amandine Henry rappelée chez les Bleues en vue du Mondial

À moins de deux mois du lancement de la Coupe du monde de football féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet - 20 août), Hervé Rernard a dévoilé la liste préliminaire des joueuses convoquée chez les Bleues. Le nouveau sélectionneur a décidé de rappeler Amandine Henry, ancienne capitaine, qui n'a plus fait partie de la sélection depuis décembre 2020. Vingt-cinq autres joueuses font partie de cette pré-liste, comme Eugénie Le Sommer ou Kadidiatou Diani mais pas Kheira Hamraoui.

La liste définitive des Bleues comptera 23 joueuses.

Sans Katoto, ni Cascarino, blessées

Privé sur blessures des attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino, Renard a fait confiance à Diani et Le Sommer en attaque, mais aussi Clara Matéo et Viviane Asseyi. Meilleure buteuse de la saison de D1 (17 buts), Diani est blessée à une épaule depuis la fin du mois de mars mais elle doit être remise sur pied d'ici le Mondial.

La Parisienne Sandy Baltimore a en revanche été écartée, au profit de la novice Vicki Becho (19 ans, Lyon) et de la jeune Naomie Feller (21 ans, Real Madrid). Au milieu, Hamraoui n'est pas convoquée, comme lors du premier rassemblement de Renard en avril, juste après sa nomination en remplacement de Corinne Diacre, débarquée. Ce secteur de jeu sera occupé par Henry, Kenza Dali, Laurina Fazer, Grace Geyoro, Oriane Jean-François, Léa Le Garrec, Sandie Toletti et Amel Majri, qui devrait se rendre en Australie avec sa fille née en juillet 2022, une première chez les Bleues.

Quatrième Coupe du monde pour la capitaine Wendie Renard

Autour de la capitaine Wendie Renard, qui disputera sa 4e Coupe du monde, la défense est sans grande surprise, avec Selma Bacha, Estelle Cascarino, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Eve Périsset, Maëlle Lakrar et Aïssatou Tounkara, de retour malgré un temps de jeu nul à Manchester United. La Lyonnaise Griedge Mbock, blessée de longue date, est logiquement absente.

Quatre gardiennes ont été convoquées pour trois dans la liste finale : la N.1 Pauline Peyraud-Magnin, Mylène Chavas, Constance Picaud et Solène Durand. Les Bleues démarrent leur stage de préparation le 20 juin et entrent en lice au Mondial le 23 juillet à Sydney contre la Jamaïque.

Le calendrier des Bleues :

Préparation au Mondial

Mardi 20 juin : début de la préparation, à Clairefontaine (Yvelines)

Jeudi 6 juillet (21h00) : Irlande - France à Dublin

Vendredi 14 juillet (11h30 ): Australie - France à Melbourne

Coupe du monde (1er tour - Groupe F)

Dimanche 23 juillet (12h00) : France - Jamaïque à Sydney

Samedi 29 juillet (12h00) : France - Brésil à Brisbane

Mercredi 2 août (12h00) : Panama - France à Sydney

Mardi 8 août : huitième de finale éventuel à Melbourne ou Adelaïde

Samedi 12 août : quart de finale éventuel à Brisbane ou Sydney

Mercredi 16 août (12h00) : demi-finale éventuelle à Sydney

Samedi 19 août (10h00 ): match pour la 3e place éventuel à Brisbane

Dimanche 20 août (12h00) : finale éventuelle à Sydney