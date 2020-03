Équipe de France féminine : Éric Blahic, un ancien des Girondins dans l'ombre de Corinne Diacre

Etre numéro 1, ça ne l'intéresse pas. Aux Girondins de Bordeaux, au PSG, à Guingamp, Éric Blahic a toujours été dans l'ombre du coach. C'est son choix, comme il l'explique dans un portrait diffusé par la Fédération Française de Football. "J'ai un parcours d'adjoint, avec quelques entraîneurs, dans des clubs différents, partout en France. Un parcours un peu dans tous les sens mais avec une ligne directrice : le poste d’adjoint." Arrivé en janvier dans le staff de Corinne Diacre, il s'apprête à vivre sa première compétition internationale -et amicale- sur le banc de touche des Bleues.

Ce métier d'adjoint, je prends un énorme plaisir à le faire - Éric Blahic

Pour Éric Blahic, le rôle d'adjoint, "c'est le plus beau de tous. Celui de numéro 1, c'est un autre métier, avec les médias, les réseaux sociaux, l'environnement, le temps qui presse pour avoir des résultats (...) nous on est au cœur de ce qu'on aime, la réalité du terrain." Moins de pression, mais pas moins d'ambition, avec une équipe de France féminine toujours à la recherche de son premier grand trophée international : "elles ont envie de progresser, d'avancer. Il y a une ambiance formidable au sein de l'équipe."

Éric Blahic : "C'est vraiment une petite équipe, autour du coach"

Avec une équipe nationale, il faut aller plus vite, accélérer les séances, car le temps passé avec les joueuses est plus court, admet Éric Blahic. Pour qui ce poste chez les Bleues prend une forme de consécration. "Ce coq, c'est un honneur, et une volonté de promouvoir à l'extérieur la qualité du foot français." Les Bleues avaient signé une très grosse victoire 6-0 contre la Serbie au Matmut Atlantique en novembre dernier. Cette fois, c'est un tournoi amical qui les attend (du 4 au 10 mars) mais le plateau est relevé, avec le Canada, les Pays-Bas et le Brésil.

Éric Blahic ne sera pas le seul visage familier des Girondins de Bordeaux dans ce Tournoi de France. Quatre joueuses bordelaises sont sélectionnées chez les Bleues : Ouleymata Sarr, Charlotte Bilbault, Viviane Asseyi et Estelle Cascarino. Elles croiseront sur le terrain ce mercredi, en ouverture du tournoi, leur coéquipière Vanessa Gilles, sélectionnée avec le Canada.