Équipe de France Féminine : Hervé Renard donne des nouvelles rassurantes de Kadidiatou Diani (PSG)

Les travaux de préparation débutent dès aujourd'hui pour l'équipe de France féminine. Les bleues débutent lance leur préparation pour le Mondial (20 juillet-20 août). Pendant un mois, les joueuses d'Hervé Renard vont travailler avant leur entrée en lice, le 23 juillet à Sydney contre la Jamaïque (12h00).

Il y a dix joueuses qui évoluent dans des clubs franciliens dont huit au PSG. D'ailleurs pour certaines, l'Australie est encore loin: Hervé Renard a convoqué 26 joueuses pour ce camp d'entraînement, dont quatre gardiennes. Un effectif qu'il devra réduire à 23 (dont trois gardiennes) en vue de la Coupe du Monde.

Des nouvelles de "Kadi" Diani

Avec les forfaits de Delphine Cascarino et de Marie-Antoinette Katoto, l'arme offensive la plus importante d'Hervé Renard se nomme "Kadi" Diani. Blessé à la clavicule, la meilleure buteuse de D1 s'est blessée fin mars et n'a plus joué depuis. Elle fait partie du groupe d'Hervé Renard qui a donné des nouvelles d'une joueuse importante : "elle sera dans tous les entraînements collectifs. Elle a eu une opération il y a quelques temps mais tout est en ordre. Il faut être vigilants et préventifs. La prudence sera de mise, notamment dans la première semaine. Ca ne sert à rien de mettre en péril une préparation."

Ce premier regroupement des bleues se terminera le samedi 24 juin. Aucun match n'est au programme de ce stage.