Equipe de France féminine : les raisons de la crise chez les Bleues

Une partie des joueuses de l'équipe de France est en conflit ouvert avec leur sélectionneuse Corinne Diacre. Dimanche soir la capitaine des Bleues Amandine Henry a pris la parole pour dénoncer le management de la coach en évoquant "énormément de problèmes". On vous explique les raisons de la crise.

Le climat qui règne au sein de l'équipe de France féminine de football n'est pas bon et cela fait plusieurs mois que ça dure. Une partie des Bleues dénonce le management de Corinne Diacre, sélectionneuse depuis 2017. Dimanche soir, lors d'une interview sur Canal +, Amandine Henry, capitaine de l'équipe, a pris la parole et a évoqué "énormément de problèmes".

Le conflit qui sévit au sein du groupe depuis un an et demi, a franchi un nouveau cap avec cette interview. Plusieurs joueuses reprochent à Corinne Diacre son comportement autoritaire, notamment depuis la Coupe du monde de 2019 en France. Amandine Henry évoque un "chaos total". "Sportivement, je n'ai pas vécu à 100% l'épanouissement. Humainement, je voyais des filles pleurer dans le chambre" a déclaré la capitaine aux 92 sélections.

Non sélectionnée pour les deux derniers matchs de qualification à l'Euro 2022 en octobre, en vertu de "critères sportifs" selon Diacre qui voulait lui laisser "le temps de revenir à son meilleur niveau" après une blessure, Henry a tenu à livrer sa version des faits. "L'appel (de Corinne Diacre, NDLR) a duré quatorze, quinze secondes, je m'en rappellerai toute ma vie", a-t-elle relaté. "Sur le coup j'étais choquée (...) Cette discussion m'a fait mal, j'ai été vraiment touchée, en plus sportivement je me sentais super bien", a ajouté Henry (31 ans).

Deux autres cadres des Bleues, Wendie Renard et Amel Majri, avaient à l'époque dénoncé la non-sélection de leur équipière à Lyon. Elles ont débuté le match contre la Macédoine du Nord sur le banc. "C'était un choix du moment, je dois faire des choix", avait déclaré Diacre, dont le contrat court jusqu'au terme de l'Euro, organisé par l'Angleterre en juillet 2022.

Cette nouvelle séquence intervient plusieurs mois après le retrait volontaire de la gardienne Sarah Bouhaddi. Cet été, la portière des Bleues (34 ans, 149 sélections) avait choisi de rester à l'écart à cause d'un "climat très négatif" autour de Corinne Diacre. "Gagner un titre avec cette sélectionneuse me paraît impossible", avait jugé en outre la Lyonnaise fin octobre.

Conflit avec les joueuses de Lyon

Le conflit qui règne au sein des Bleues a souvent été expliqué par la présence de nombreuses joueuses de l'Olympique Lyonnais, qui domine le football français et européen depuis de nombreuses années. Une surreprésentation des Lyonnaises que Corinne Diacre verrait comme une menace sur son autorité sur le groupe. Mais pour Amandine Henry, la fracture se situe au-delà. "Quand tu te vois sur la liste (de l'équipe de France), il y a deux sentiments: la joie et la crainte".

Le conflit a largement dépassé les limites de l'équipe de France, puisque Jean-Michel Aulas, président de l'OL, a pris la parole pour défendre ses joueuses. Il a appelé à une "réunion au sommet", sous peine de finir "dans le mur". "Comment envisager que l'Euro féminin (en 2022) puisse se dérouler dans de bonnes conditions quand on voit que les meilleures sont en conflit avec l'entraîneur ?", s'est-il interrogé jeudi soir dans un entretien à l'AFP.

Dominatrice sur la scène européenne et lauréate en août d'une septième Ligue des champions féminine, la cinquième d'affilée, l'équipe lyonnaise est une grande pourvoyeuse d'internationales françaises. Mais les tensions sont sont palpables entre Diacre et plusieurs de joueuses lyonnaises.

C'est maintenant, pas dans trois ans qu'il faut régler la situation

Sur le plan sportif, les Bleues partagent la tête du groupe G des qualifications avec l'Autriche, qu'elles défieront le 27 novembre à Guingamp, avant de recevoir le Kazakhstan à Vannes le 1er décembre. Corinne Diacre doit annoncer la liste des joueuses appelées ce jeudi en vue des matches décisifs de qualification à l'Euro-2022. Pour autant, "c'est maintenant, pas dans trois ans qu'il faut régler la situation", a martelé Henry.

"Ca serait bien de tout mettre à plat, se dire les choses franchement. J'aimerais que tous - président, staff, toutes les joueuses, on se réunisse autour d'une table", ajoute la capitaine qui n'envisage pas de quitter la sélection. "Je sais que je prends un risque mais si je ne le fais pas moi, qui va le faire ?".

"Si tout le monde met de l'eau dans son vin, peut-être qu'une solution viable peut encore être trouvée", a abondé son agent Sonia Souid, qui "souhaite de tout coeur qu'elle ne soit pas sanctionnée" jeudi en n'étant pas retenue dans la liste.

Sonia Souid compte particulièrement sur le soutien de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. "Chacun doit faire un effort (...) Être en conflit avec les meilleures joueuses de France, ce n'est pas durable", a affirmé en fin de soirée le président de la FFF au journal L'Equipe.

Noël Le Graët a également jugé qu'Henry avait "largement sa place en équipe de France. L'intérêt du sélectionneur, je le redis une nouvelle fois, c'est de sélectionner les meilleures joueuses", a-t-il insisté.