PSG : "Une grande fierté" pour Laurent Bonnadeï de voir huit Titis en équipe de France

C'est rare de voir autant de joueurs formés dans le même club se retrouver dans les grandes sélections européennes. Et d'ailleurs, c'est une grande première : huit joueurs actuellement en équipe de France sont passés par le centre de formation du Paris Saint-Germain. Ironie de l'histoire, un seul de ces joueurs joue au PSG en ce moment.

Mike Maignan (Milan AC), Alphonse Areola (Prêt/ West Ham United), Presnel Kimpembe (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Moussa Diabi (Leverkusen), Mattéo Guendouzi (Marseille), Kinglsey Coman (Bayern Munich) et Adrien Rabiot (Juventus Turis) sont donc tous passés par la formation du PSG. Presnel Kimpembe est le seul représentant de ces "titis" au sein de l'effectif actuel du PSG.

France Bleu Paris a contacté Laurent Bonnadeï. Actuellement entraîneur adjoint de la sélection d'Arabie Saoudite, le technicien a été entraîneur des moins de 17 ans et 19 ans entre 2011 et 2015. Il a formé et entraîné la plupart de ces "Titis" 100% franciliens.

Il répond aux questions de Bruno Salomon.

La fierté du formateur

Laurent Bonnadeï, ça vous fait quoi de voir ces jeunes que vous avez formés en équipe de France ?

"C'est une grande fierté parce que, quand on est formateur, la finalité, c'est de voir les jeunes jouer au plus haut niveau, que ce soit en équipe de France et/ou en Ligue des champions. Donc, effectivement, de les voir tous en bleus, c'est une récompense. Quand on regarde les matchs, on est toujours attentif à voir s'ils arrivent à s'exprimer comme quand ils étaient jeunes, sans inhibition, avec beaucoup de plaisir dans le jeu. Et quand on voit un nouvel appelé, comme par exemple le dernier, Christopher Nkunku, on en est très très content."

Quand vous regardez cette liste, il y a pour vous des évidences et peut être aussi des surprises ?

Alors, quand je suis arrivé à Paris (en 2011), j'avais les U17, forcément, à cet âge-là, il y a des écarts d'évolution morphologique et du coup, le jugement peut être parfois faussé. Mais celui qui m'a marqué le plus, c'est Mike Maignan (gardien de but). Niveau morphologie et football, il était au-dessus comme aussi Kinglsey Coman et Adrien Rabiot, tous les trois avaient de l'avance.

Adrien, il fallait un peu le remplumer (sourire) mais, niveau croissance, il avait déjà bien grandi. Dans le sens inverse, Nkunku et Kimpembe, eux, n'avaient pas commencé leur croissance. Christopher quand je l'ai récupéré il mesurait 1,57 mètre pour 53 kilos. Presnel lui, il a commencé à s'allonger, à grandir, mais il n'avait pas la masse musculaire qu'il a maintenant. Il fallait forcément de la patience avec ces joueurs-là.

Autre exemple avec Moussa Diaby, comme moi j'étais avec les U19, il était avec François Rodriguez en U17. C'est pareil, il avait les qualités de vitesse, de technique, mais il n'avait pas fait encore sa croissance. Du coup, le jugement et la projection pour le très haut niveau, je parle pour le très, très, très haut niveau et ils évoluent aussi dans ce temps-là, ce laps de temps de la formation.

Le symbole Nkunku

Quel joueur vous rend le plus fier dans son développement ?

On est fier de tous. Vous savez, c'est comme si vous demandez à un père de famille quel est l'enfant qu'il préfère parmi ses garçons et filles (sourire). Celui qui part d'un point vraiment plus tardif, c'est Christopher Nkunku. Parce que Christopher, Il était à Clairefontaine en pré-formation. Il est arrivé, comme je vous le disais avec son mètre 57 ses 53 kilos. On voyait sa vitesse, sa frappe de balle, son intelligence de jeu. Mais par contre, j'avoue que je faisais attention dans les entraînements ou même dans les matchs, à protéger son intégrité physique.

C'était ma première mission, ensuite, je l'avais replacé dans l'axe pour qu'il soit un peu moins exposé à la puissance des joueurs qui évoluaient sur les côtés. Voilà, ça lui a permis aussi de développer le jeu entre les lignes, de prendre l'information plus vite, de savoir éviter les contacts. Et c'est vrai que, quand on voit aujourd'hui la saison qu'il fait avec Leipzig, je crois qu'il a mis 26 buts et 12 passes décisives sur toutes les compétitions engagées, c'est exceptionnel !

Plus globalement, c'est étrange de ne voir qu'un joueur du PSG en équipe première et les autres à l'étranger (sauf Guendouzi à l'OM) ?

Alors bon, la première des choses, c'est qu'il y a huit joueurs formés au Paris Saint-Germain, mais il y a aussi d'autres Franciliens comme Kylian Mbappé, Kanté, Saliba, Pogba ou encore Ben Yedder. En soulignant cela, ce que je veux dire, c'est que le Bassin parisien est un vivier exceptionnel.

Arsène Wenger l'avait dit, il y a deux grands Bassins dans le monde pour les footballeurs : Sao Paolo (Brésil) et Paris. En plus, l'Île-de-France produit une denrée rare dans le football, il forme des joueurs offensifs, des attaquants. Quand on sait la difficulté à former ce genre de joueur, là il y en a énormément quand même.

Regardez par exemple le FC Barcelone, qui est une référence en termes de formation, a toujours acheté ses attaquants. À part Lionel Messi et Pedro, c'est un club qui a toujours dépensé beaucoup d'argent pour avoir les meilleurs attaquants du monde. Or, à Paris, ce qui m'a marqué, moi, quand je suis arrivé dans ce club, c'est qu'il y avait un gros potentiel offensif de joueurs. Moi, j'avais interpellé nos dirigeants sur ce potentiel en disant que vraiment, le club avait cette possibilité de développer une identité parisienne bien sûr accompagnée de deux-trois joueurs importants et de stars pour avoir peut-être un équilibre un peu plus important des joueurs formés au club.

Alors je suis super content de voir que le PSG forme des très bons joueurs, mais il faut, comme les grands clubs formateurs, formés pour soi et pour les autres. Après, c'est regrettable et triste de voir partir un Kingsley Coman gratuitement, quasiment. Et quand on voit la carrière qu'il fait derrière, on aimerait le voir jouer en équipe première au PSG, tout comme Maignan ou encore Rabiot.

Je crois que l'ambition du club et des dirigeants de vouloir absolument gagner cette Champion's League a rendu le PSG prisonnier pour mettre en place un projet, pour faire grandir et installer ses jeunes en équipe première. Et moi, je reste persuadé que Paris, en se faisant une identité francilienne, aurait une âme bien plus forte.

