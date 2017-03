Équipe de France : Karim Benzema demande "des explications" à Didier Deschamps

Alors qu'il n'a plus été appelé en équipe de France depuis octobre 2015, Karim Benzema aimerait avoir une "discussion" et "des explications" avec le sélectionneur Didier Deschamps. Benzema qualifie sa non-sélection de "dure et injuste".

"Dur", "Injuste": Karim Benzema ne digère pas de ne plus être appelé en Bleu depuis octobre 2015. Et aujourd'hui, l'attaquant mis en examen dans la fameuse affaire de la sex-tape, veut une "discussion" et des "explications" avec le sélectionneur Didier Deschamps.

Je le vis mal, je trouve ça injuste parce que je n'ai pas d'explication" - Karim Benzema

Le joueur du Real Madrid a accordé un entretien à RMC jeudi soir, dans lequel il a confié son amertume de ne plus être sélectionné en équipe de France. "Ça fait un an et demi que je ne suis pas en équipe de France, je le vis mal, je trouve ça injuste parce que je n'ai pas d'explication","a-t-il déploré. C'est dur quand on joue dans un grand club. Moi j'aime le foot, les gros matches. L'équipe nationale, c'est des matches de très haut niveau", a exposé "KB9"."Pour l'instant, je n'ai pas mis un terme à ma carrière internationale, je veux continuer, je suis jeune (29 ans, ndlr), j'ai des ambitions", a tenu à préciser l'attaquant aux 81 sélections.

J'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi cela dure, je me pose cette question tous les jours" - Karim Benzema

Sa dernière sélection remonte au 8 octobre 2015. Sa mise en examen dans la fameuse affaire du chantage présumé à la sex-tape visant Mathieu Valbuena lui a déjà coûté l'Euro 2016, dont il avait été écarté par la FFF au nom de l'exemplarité. Depuis, Deschamps martèle publiquement ne pas convoquer Benzema, "pour le bien de l'équipe de France". Et Noël Le Graët, président de la FFF, a beau répéter devant la presse que Benzema "reviendra un jour" en équipe de France "s'il continue à bien jouer", le joueur ne supporte plus la situation. "Si on parle d'extra-sportif, l'histoire avec Mathieu (Valbuena), je ne suis pas coupable. J'ai payé. Je pense que ça va", a-t-il insisté. "Ce que j'aimerais, c'est avoir une discussion avec le sélectionneur, savoir si c'est pour ça ou autre chose," a-t-il encore pointé. J'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi cela dure, je me pose cette question tous les jours", a encore confié le partenaire de Cristiano Ronaldo au Real.