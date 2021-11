Équipe de France : Kimpembe, blessé à une cuisse, sera finalement forfait pour le rassemblement de Novembre

Lenglet remplacera Kimpembé le 13 novembre prochain avec les Bleus face au Kazakhstan au Parc des Princes. Blessé à la cuisse gauche et contraint de déclarer forfait pour le rassemblement de novembre, le Parisien est remplacé par le Barcelonais, annonce la Fédération française de football dans un communiqué ce jeudi soir. Presnel Kimpebe avait pourtant été annoncé plus tôt dans la journée dans la liste des vingt-trois joueurs de l'équipe de France convoqués pour affronter le Kazakhstan et la Finlande les 13 et 16 novembre prochains, en vue d'une qualification pour le mondial 2022.

Le Parisien, titulaire à Leipzig en Ligue des champions mercredi (2-2) et fautif sur le dernier but des Allemands, est victime d'une "lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche", selon la FFF. Après avoir pris connaissance des échanges entre le staff médical du club parisien et celui de l’Equipe de France, Didier Deschamps a acté le forfait de Presnel Kimpembé et décidé de le remplacer dans sa liste des vingt-trois par Clément Lenglet. Il manquera donc le déplacement du PSG à Bordeaux samedi (21h00) en Ligue 1.