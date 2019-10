Équipe de France : Kylian Mbappé, touché à la cuisse, forfait contre l'Islande et la Turquie

Paris, France

La mauvaise nouvelle est tombée mardi soir. Kylian Mbappé est forfait pour les deux matchs éliminatoires de l'Euro 2020. L'attaquant du Paris Saint-Germain ne jouera pas avec l'équipe de France face à l'Islande et à la Turquie, les 11 et 14 octobre prochains.

Touché à la cuisse fin août, le Parisien n'est toujours pas complètement remis. Selon Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, "ce n'est pas une rechute mais la cicatrice et le nerf sont trop proches, on a une réaction inconfortable et on doit traiter".

Quatrième forfait chez les Bleus

C'est un nouveau coup dur pour l'équipe de France, déjà privée de son gardien et capitaine, Hugo Lloris, de Paul Pogba et du Lyonnais Léo Dubois.

Kylian Mbappé sera remplacé dans la journée par Alassane Pléa, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, un club allemand. Pléa compte seulement une seule sélection avec les Bleus, en novembre 2018.