Equipe de France : la belle éclaircie bleue dans le ciel chargé de Benoit Costil aux Girondins

Benoit Costil ne sera pas sur le terrain du Haillan ce matin à 10h pour la reprise de l'entraînement autour de Jean-Louis Gasset. Depuis dimanche, il a rejoint Paris et même effectué sa première séance avec les Bleus au stade de France. Didier Deschamps a décidé de le rappeler en équipe de France ce weekend.

Il revient en tant que troisième gardien pour le match mardi contre la Croatie en Ligue des Nations après le test positif au Covid-19 de Steeve Mandanda en fin de semaine dernière. Cela faisait presque deux ans jour pour jour que Benoit Costil n'avait pas été appelé. A 33 ans, il était redescendu dans la hiérarchie entre l'émergence de jeunes gardiens et les saisons compliquées des Girondins.

Ce retour va lui faire le plus grand bien car depuis quelques mois Benoit Costil broie pas mal de noir aux Girondins. Déjà depuis son arrivée au club en 2017, les moments de bonheur ont été rares. En tant que cadre du vestiaire, il s'est souvent retrouvé en première ligne à défendre ses coéquipiers ou le club au fur et à mesure des crises traversées par les Marine et Blanc.

Et puis ces trois derniers mois, il a dû faire avec le départ de Paulo Sousa dont il était très proche. Le départ de Paulo Grillo, l'entraînement des gardiens des Girondins, qui était devenu son mentor. Enfin, on lui a retiré le brassard de capitaine pour couronner le tout et pour le donner à son ami Laurent Koscielny. Autant dire que même si sur le terrain cela se passe pas trop mal en ce moment avec deux premiers matchs où Benoit Costil n'a pas pris de but, ce retour en Bleu est une vraie éclaircie pour le portier bordelais.