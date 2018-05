En larmes et contraint de sortir sur civière, Laurent Koscielny risque d'être privé du Mondial de football (14 juin-15 juillet) en Russie. Le défenseur, qui disputait ce jeudi la demi-finale retour de Ligue Europa d'Arsenal contre l'Atletico Madrid, s'est blessé au tendon d'Achille.

"Il a pété le tendon d'Achille, ça sent pas bon"

Ce vendredi, l'ensemble de la presse anglaise évoque une rupture du tendon, ce qui signifie que le défenseur sera indisponible pour l'équipe de France. Un diagnostic qui n'est pas encore confirmé par son club, mais Arsène Wenger n'était pas optimiste après la rencontre.

"Cela n'a pas bonne mine mais on peu toujours espérer un miracle lors des examens", a commenté le manager d'Arsenal. "S'il a le tendon d'Achille rompu, je dirais que ses chances pour le Mondial sont inexistantes, mais nous en saurons plus après les examens". Même son de cloche du côté d'Antoine Griezmann, sur la pelouse également ce jeudi, sous les couleurs de l'Atletico. "Il a pété le tendon d'Achille, ça sent pas bon", a déclaré l'attaquant sur beIN Sports après la rencontre.

🤕 Koscielny s'effondre au sol, tout seul. Il semble touché au tendon d'Achille

😢 En larmes, il sort sur civière...https://t.co/QKrdA8hPT3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 3, 2018

Une charnière centrale à repenser

Le Français, capitaine d'Arsenal jeudi, s'est fait mal sur un changement d'appuis après seulement 8 minutes de jeu et il s'est écroulé au sol, hurlant de douleur et frappant la pelouse du poing. Le joueur traînait depuis plusieurs mois un problème au niveau du tendon d'Achille droit qui ne l'empêchait pas de jouer mais lui imposait des soins quotidiens.

C'est un coup dur pour l'équipe de France, dont Laurent Koscielny (32 ans, 51 sélections) est l'un des éléments-clés et pouvait espérer faire partie du onze-type en Russie. Didier Deschamps devra donc repenser la charnière centrale de sa défense, et trouver un acolyte au madrilène Raphaël Varane. Le Barcelonais Samuel Umtiti ou le Parisien Presnel Kimpembe sont notamment sur les rangs.