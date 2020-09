Equipe de France : le jeune Jules Koundé, formé aux Girondins, va (enfin) remettre la tunique bleue

Il est la fierté des Girondins en ce moment. Le jeune Bordelais Jules Koundé va enfin remettre la tunique bleue ce vendredi. Alors pas encore celle de l'équipe de Didier Deschamps, même s'il s'en rapproche grandement, mais celle de l'équipe de France Espoirs qui se déplace en Géorgie pour un match de qualification pour l'Euro.

Cela faisait plus de deux ans que le défenseur, passé par Landiras, la Brède et bien sûr les Girondins, n'avait pas porté le maillot tricolore. Mais depuis, Jules Koundé a explosé au plus haut niveau : il a confirmé tout son potentiel avec les Marine et Blanc puis rejoint le FC Séville il y a un an pour près de 25 millions d'euros avant de remporter cet été la Ligue Europa à seulement 21 ans. Jules Koundé a montré à tout le monde qu'il pouvait tout simplement être l'un des meilleurs défenseurs du monde. Cette saison, il a dominé des attaquants tels que Luis Suarez en championnat d'Espagne ou encore Marcus Rashfort et Romelo Lukaku en Coupe d'Europe. Il est aujourd'hui au top de sa forme.

Alors peut-il aller encore plus haut ? Oui, il aurait d'ailleurs pu être retenu par Didier Deschamps dès cette rentrée pour les matchs des Bleus contre la Suède ce samedi et la Croatie mardi prochain en Ligue des Nations. Finalement, le sélectionneur lui a préféré Dayot Upamecano, jeune défenseur demi-finaliste de la Ligue des Champions. Mais « DD » l'a confirmé ces derniers jours : Jules Koundé est dans ses petits papiers ! Ce n'est qu'une question de quelques mois. Si le Bordelais continue comme ça, il n'est pas interdit de le voir à l'Euro en juin 2021. Celui qui est suivi par les plus grands clubs du monde a clairement toutes ses chances.