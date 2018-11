Equipe de France: Les bleus terminent leur année historique par une victoire sur l'Uruguay

Les Bleus finissent l'année par une victoire 1-0 contre l'Uruguay, ce mardi au stade de France, grâce au penalty de Giroud en seconde période, son 33eme but en bleu. Prochain rendez-vous le 2 décembre, tirage au sort à Dublin des éliminatoires de l'Euro 202. Le premier est prévu pour mars 2019.

Olivier Giroud offre le dernier but de l'année au bleu

Pour son dernier match, l'équipe de France, double championne du monde, retrouvait l'Uruguay (quart de finale du Mondial) au stade de France. Les bleus s'imposent 1-0 ce mardi grâce au penalty transformé par Olivier Giroud à la 52éme minute. Une victoire rassurante pour finir l'année, après le match raté face aux Pays-bas en Ligue des nations.

Mbappé blessé à la clavicule

Mais cette année historique pour la France avec sa deuxième étoile de champion du monde décrochée le 15 juillet dernier se termine mal pour celui qui est la révélation du mondial 2018. Kylian Mbappé s'est écroulé sur la pelouse du stade de France ce mardi, après s'être démis la clavicule.

La chute de Kylian en images 🤕 #FRAURUpic.twitter.com/zzrDMbzHlw — Kylian Mbappé (@KMBappe_France) November 20, 2018

Une blessure de l'attaquant du PSG qui tombe mal pour l’entraîneur Thomas Tuchel qui a déjà du remplacer lors du match amical Brésil-Cameroun l'autre star du club Neymar touché aux adducteurs. Le PSG joue dans une semaine son plus important match de l'année face à Liverpool en Ligue des champions.

Giroud sur les pas de Trézeguet

Olivier Giroud​, le numéro 9 de l’équipe de France ne se contente pas d'offrir la dernière victoire de l'année au bleu, il inscrit son 33éme but en sélection. Le joueur de Chelsea qui n’avait marqué qu’un seul but lors de ses quatorze derniers matchs en bleu (le 9 septembre face aux Pays-Bas), n’est plus qu’à une longueur de David Trézeguet, troisième meilleur score de l’histoire des Bleus.