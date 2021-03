Equipe de France : les Espoirs prennent l'accent bordelais avec Koundé et Tchouaméni

Après les grands, les petits. L'équipe de France Espoirs débute son Euro ce jeudi soir face au Danemark. Une équipe tricolore à l'accent bordelais avec deux anciens pensionnaires du centre de formation des Girondins : Jules Koundé, 22 ans, défenseur de son état et Aurélien Tchouaméni, 21 ans, qui évolue lui au milieu de terrain.

Le premier a quitté le club il y a un an et demi pour Séville en Espagne. Ses excellentes performances font régulièrement beaucoup parler. Il est tout proche de l'équipe de France A, celle de Didier Deschamps et sera l'un pilier des Espoirs dans cet Euro. Le second a rejoint Monaco en janvier 2020. Après des débuts un peu compliqués en Principauté, il réalise une très bonne saison avec son club. Il confirme enfin tout son potentiel que l'on avait pu apercevoir avec les Girondins. Pour la première fois, il a été appelé chez les Espoirs pour cet Euro. Il aura donc sûrement un rôle de joker dans cette compétition.

Une compétition un peu particulière puisque cet Euro Espoirs va tout simplement se disputer en deux fois pour ne pas faire de concurrence à l'Euro des grands en juin. La phase de poules va tout d'abord se disputer dans les prochains jours. La France affrontera le Danemark ce jeudi, la Russie dimanche et enfin l'Islande mercredi prochain. Et puis, les qualifiés se retrouveront pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale à partir du 31 mai après la fin des championnats. Bref, un vrai usine à gaz avec donc deux bordelais dans le moteur.