Équipe de France : Ndombélé appelé pour la première fois contre l'Islande et l’Allemagne, Sakho et Zouma de retour

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Didier Deschamps a fait appel jeudi à un petit nouveau, le milieu Tanguy Ndombélé (Lyon), en vue des matches de l'équipe de France contre l'Islande et l'Allemagne les 11 et 16 octobre. Les défenseurs Mamadou Sakho et Kurt Zouma dont leur retour en l'absence d'Umtiti et Rami.