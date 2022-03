Didier Deschamps a dévoilé jeudi la liste des 23 joueurs convoqués pour les prochains matchs amicaux de l'Equipe de France. Christopher Nkunku et Jonathan Clauss sont appelés pour la première fois chez les Bleus.

Équipe de France : Nkunku et Clauss appelés pour la première fois, découvrez la liste de 23 joueurs convoqués

Didier Deschamps a dévoilé jeudi la liste des 23 joueurs convoqués pour disputer les deux prochains matchs amicaux de l'Equipe de France. Deux nouveaux sont appelés pour la première fois chez les Bleus : Christopher Nkunku et Jonathan Clauss.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La liste dévoilée par Didier Deschamps marque aussi le retour de Presnel Kimpembe, Raphaël Varane et Paul Pogba, absents en novembre sur blessure, mais n'intègre pas les défenseurs Léo Dubois et Dayot Upamecano. La France affrontera la Côte d'Ivoire le 25 mars et l'Afrique du Sud le 29 mars pour deux matchs amicaux.