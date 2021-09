Didier Deschamps a dévoilé jeudi la liste des joueurs appelés en équipe de France pour disputer la phase finale de la Ligue des nations. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont de retour tandis qu'Olivier Giroud ne figure toujours pas dans le groupe.

Equipe de France : Pavard et Hernandez de retour, Giroud et Mandanda absents pour la Ligue des nations

Pas de surprise dans liste des joueurs appelés en équipe de France. Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé le groupe qu'il emmènera en Italie du 6 au 10 octobre pour disputer la phase finale de la Ligue des nations. Comme on pouvait s'en douter, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano et Kylian Mbappé sont de retour chez les Bleus après s'être remis de leur blessure.

En revanche, le sélectionneur des Bleus n'a pas souhaité rappeler Olivier Giroud (35 ans ce jeudi) pour la deuxième fois d'affilée, ni Steve Mandanda au profit de Benoît Costil, gardien n°3. DD reste privé de N'Golo Kanté (Covid-19) et Corentin Tolisso (mollet), en plus de Kinglsey Coman récemment opéra au cœur.

Malgré son prometteur début de saison au Real Madrid où il a été transféré fin août, Eduardo Camavinga (18 ans) est de nouveau laissé de côté, près d'un an après sa troisième et dernière apparition en sélection. Deschamps lui a préféré au milieu le jeune Monégasque Aurélien Tchouaméni (21 ans), intéressant pour ses débuts internationaux en septembre, l'expérimenté Jordan Veretout, qui a lui aussi signé ses premières minutes internationales à la rentrée, à 28 ans, et Mattéo Guendouzi en vue avec l'OM, toujours en quête de sa première sélection.

Les frères Hernandez pour la première fois ensemble

Adrien Rabiot, déjà rappelé à la rescousse en septembre, est à nouveau convoqué. En attaque, l'absence de Coman permet à Moussa Diaby de rester dans la liste et à Wissam Ben Yedder d'y revenir, aux côtés d'Anthony Martial, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema.

La défense des Bleus pourra connaître un petit événement : les frères Lucas et Theo Hernandez ont l'occasion d'arborer le maillot bleu au même moment, un mois après la première convocation de Theo en l'absence de Lucas blessé.

La France affronte la Belgique jeudi 7 octobre (20h45) à Turin en demi-finale de la Ligue des nations. La finale (ou petite finale) se tiendra le 10 octobre, soit contre l'Espagne, soit contre l'Italie.