Au premier jour du rassemblement des Bleus à Clairefontaine en vue de la Coupe du Monde en Russie la question était sur toutes les lèvres. Comment Didier Deschamps a-t-il réagi à l'annonce d'Adrien Rabiot sur son refus d'être parmi les onze réservistes susceptibles d'être appelés en cas de forfait de l'un des 23 joueurs sélectionnés ? "J'ai reçu son courrier directement sur ma boite mail et j'ai d'abord cherché à avoir confirmation qu'il s'agissait bien de lui" a précisé le sélectionneur .

Le très haut niveau, il n'y a pas d'état d'âme - Didier Deschamps

Il a ensuite ajouté : "je peux comprendre la déception, l'immense déception mais de là à prendre cette décision... il s'est exclu de lui même. Maintenant je ne peux pas compter sur lui, j'en prends acte".

Reverra-t-on Rabiot sous le maillot bleu ?

"Je n'ai jamais pris de position radicale" a dit Didier Deschamps, "il est allé à la faute. C'est l'Équipe de France, elle est au dessus de tout. On parle d'un joueur qui a 23 ans et qui a l'avenir devant lui. Il n'y a pas de circonstance atténuante".

"Pas d’inquiétude" sur la Coupe du Monde en Russie

L'Équipe de France de football entame donc sa préparation en vue de la Coupe du Monde qui débutera le 14 juin en Russie. Didier Deschamps a réagi au sujet des cris racistes qui avaient eu lieu lors du match amical Russie-France fin mars à Saint-Pétersbourg : " Sincèrement, je n'ai rien entendu. Et je n'ai pas le souvenir que des joueurs aient parlé de ça à la fin du match. Que ce soit condamnable et condamné, oui. Mais il ne faut pas faire de généralités (...) même si on ne peut pas laisser passer ça"

L'équipe de France entame ce mercredi sa préparation pour la Coupe du monde. Elle va disputer trois matches amicaux contre l'Eire (28 mai au Stade de France), l'Italie (1er juin à Nice) et les Etats-Unis (9 juin à Lyon), avant de s'envoler en Russie. Les Bleus affronteront au premier tour du Mondial l'Australie, le Pérou et le Danemark.