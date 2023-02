Equipe de France : Raphaël Varane annonce sa retraite internationale à 29 ans

"Cela fait plusieurs mois que j'y réfléchis et j'ai décidé que c'était le bon moment". Voici ce qu'écrit Raphaël Varane sur son compte instagram ce jeudi. A 29 ans, le défenseur central et vice-capitaine de l'équipe de France a décidé de prendre sa retraite internationale. Actuel joueur de Manchester United et figure des Bleus depuis 2013, Varana totalise 93 sélections, a remporté une Coupe du monde en 2018 et a été finaliste au Qatar en 2022.

