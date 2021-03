Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi le groupe des 26 joueurs appelés en équipe de France pour le début des qualifications à la Coupe du monde 2022. Ousmane Dembélé et Tanguy Ndombélé font leur retour.

Equipe de France : retour de Dembélé et Nbombélé, découvrez la liste des joueurs appelés par Didier Deschamps

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi le groupe des 26 joueurs retenus pour les prochains matchs des Bleus, qualificatifs pour la Coupe du monde 2022. Peu de surprises, si ce n'est le retour d'Ousmane Dembélé et Tanguy Ndombélé.

A partir du 24 mars, les Bleus se lancent dans une série de trois matchs, signant le début des qualifications pour le Mondial-2022. L'équipe de France reçoit l'Ukraine au Stade de France, puis effectuera un double déplacement à Noursoultan et Sarajevo, les 28 et 31 mars contre le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine.

Aucun cadre ne manque à l'appel dans cette liste dévoilée par le sélectionneur. Didier Deschamps offre donc une nouvelle chance au Barcelonais Dembélé, et au joueur de Tottenham Ndombélé, ainsi qu'à Thomas Lemar. La liste préfigure les contours du groupe qui se lancera dans la course à l'Euro, qui démarre dans moins de trois mois.