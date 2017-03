Equipe de France : Sidibé et Rami forfaits, Corchia et Laporte appelés pour le match contre l'Espagne

Sébastien Corchia et Aymeric Laporte ont été appelés par Didier Deschamps dimanche pour pallier les forfaits de Djibril Sidibé et d'Adil Rami contre l'Espagne en match amical mardi.

La défense tricolore affaiblie. Après avoir montré des signes de fébrilité lors de la victoire des Bleus au Luxembourg (3-1) samedi en qualifications du Mondial 2018, l'arrière-garde tricolore devra se passer de Djibril Sidibé - titulaire contre les Lions Rouges - et d'Adil Rami pour le match amical de prestige contre l'Espagne mardi au Stade de France.

L'arrière gauche monégasque a reçu un coup reçu aux côtes qui a entraîné son remplacement en matinée dans le groupe par Sébastien Corchia. Le Lillois devait rejoindre Clairefontaine en soirée.

Autre forfait : celui du défenseur central Adil Rami, touché au mollet. Agé de 22 ans, Ayemeric Laporte le remplace. Le joueur de l'Athletic Bilbao avait déjà été appelé par Didier Deschamps pour les matches contre la Bulgarie et les Pays-Bas à l’automne. Il n’était pas entré en jeu.

Mendy aux soins, décrassage et entraînement pour les autres

Touché au pied, l'arrière gauche Benjamin Mendy (22 ans) - qui a honoré à Luxembourg sa première sélection avec une passe décisive - est resté aux soins, selon l'encadrement des Bleus.

Parmi les titulaires de samedi, cinq sont allés travailler en salle (Lloris, Koscielny, Payet, Matuidi et Griezmann). Quatre autres ont effectué un décrassage sous forme de course (Umtiti, Kanté, Dembélé et Giroud) en compagnie du défenseur Presnel Kimpembe, qui avait déclaré forfait pour le match à Luxembourg en raison d'un pépin aux adducteurs.

Le dernier groupe s'est livré à un entraînement sous le soleil et sous les yeux de supporters. Il s'agissait des trois joueurs entrés en cours de match samedi (Jallet, Mbappé et Rabiot) et de ceux qui n'y sont pas apparus (Areola, Costil, Rami, Kurzawa, Tolisso, Lemar, Thauvin et Gameiro).

Séance dédicaces et selfies à Clairefontaine. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/MZdMLb0xrP — Equipe de France (@equipedefrance) March 26, 2017

