DIRECT - Ligue des nations : suivez Suède-France (20h45)

Pour son retour à la compétition, l'équipe de France se déplace en Suède ce samedi pour la première journée de la Ligue des nations. Une rencontre à vivre en direct à partir de 20h30 sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr.

Raphaël Varane et John Guidetti lors de la Coupe du monde 2018. La Suède reçoit la France ce samedi à 20h45 pour la première journée de la Ligue des nations

Cela faisait depuis le 17 novembre dernier qu'ils n'avaient pas joué ensemble. Les Bleus retrouvent la compétition ce samedi à 20h45 et rencontrent la Suède pour la première journée de la Ligue des nations. Les Champions du monde en titre, qui n'ont pas pu briller à l'Euro 2020, décalé à juin prochain, devront rester solides pour ne pas tomber dans un match piège face aux Suédois.

Didier Deschamps pourra compter sur la plupart de ses cadres : Mbappé, Griezmann, Varane ou Giroud. Mais il a dû composer avec des absences imprévues, celles de Pogba, Mandanda et de Aouar (première sélection), tous les trois testés positifs au coronavirus. Le sélectionneur a donc rappelé des joueurs qui ont déjà porté le maillot, dont Nebil Fekir et Adrien Rabiot, qui signe là un retour surprise après avoir été écarté du groupe à cause de son comportement.

Deux nouveaux sont convoqués pour la première fois : le rennais Eduardo Camavinga, 17 ans, et Dayot Upamecano, 21 ans, qui joue au RB Leipzig.

Suivez en direct France-Suède avec France Bleu !