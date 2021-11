Equipe de France : Téji Savanier pas convoqué, peut-il toujours y croire ?

Didier Deschamps a communiqué sa liste des 23 joueurs convoqués pour affronter le Kazakhstan et la Finlande, samedi 13 et mardi 16 novembre, dans le cadre des matchs de qualification à la prochaine Coupe du Monde. Les anciens pailladins Olivier Giroud et Nordi Mukiele n'ont pas été choisis, pas plus que Téji Savanier, actuel meneur de jeu du MHSC, dont les performances depuis le début de saison, en Ligue 1, laissent bouche bée bon nombre de spectateurs et sont régulièrement saluées par la presse française.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le temps joue contre Savanier

A un an de la Coupe du Monde au Qatar, la probabilité de voir Téji Savanier avec le maillot bleu s'amenuise de jour en jour. Paradoxal, alors que le niveau de l'enfant de la Cité Gély n'a sans doute jamais été aussi élevé. En réalité, le capitaine de la Paillade traîne avec lui trois "handicaps" aux yeux du sélectionneur. D'abord, il aura bientôt 30 ans, ce qui fait tard pour une première convocation. Ensuite, il n'a jamais joué de compétition européenne. Enfin, il évolue à Montpellier, club qui n'est pas un prétendant au Top 5 du championnat de France.

Téji Savanier, auteur de trois buts et quatre passes décisives depuis le mois d'août, part donc avec plusieurs wagons de retard, au moment où Didier Deschamps fait ses choix. Aux postes qu'il peut occuper, milieu défensif ou défensif, le sélectionneur lui préfère aujourd'hui un certain nombre de garçons, à commencer par ceux qui disputeront les deux prochains matchs : Matteo Guendouzi (22 ans, OM), Aurélien Tchouaméni (21 ans, Monaco) et bien sûr Antoine Griezmann (30 ans, Atletico Madrid), alors que Jordan Veretout (28 ans, AS Rome) n'a cette fois pas été convoqué.

Il faudrait donc un alignement de planète extraordinaire pour imaginer l'arrivée à Clairefontaine de l'ancien nîmois, au profil aussi atypique que séduisant : une saison pleine et sans pépin physiques, avec de bonnes statistiques (buts et passes décisives) et un niveau constant à la hauteur de celui affiché récemment face au RC Lens, mais également des blessures au sein de la concurrence.

En revanche, Téji Savanier a pour lui d'avoir marqué les esprits lors des derniers JO. Sylvain Ripoll et son staff avaient particulièrement aimé son attitude au Japon, avec l'équipe de France olympique. Le milieu de terrain avait pris part aux trois matchs de poule au sein de la formation tricolore et entretenu l'espoir d'une qualification, en inscrivant le but de la victoire dans les arrêts de jeu, face à l'Afrique du Sud.