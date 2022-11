Équipe de France : Veretout et Kolo Muani au Mondial, "une vitrine pour la formation nantaise"

Il est la surprise du chef. L'attaquant Randal Kolo Muani a été appelé par Didier Deschamps, ce mercredi, juste avant que les Bleus ne s'envolent pour le Qatar . L'ancien joueur du FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France en mai dernier , vient remplacer au pied levé un autre joueur qui évolue en Allemagne, Christopher Nkunku, blessé lors du dernier entraînement de l'Équipe de France. Actuellement en stage au Japon avec sa formation de l'Eintracht Francfort, "RKM" est attendu ce jeudi à Doha, où il rejoindra u n autre joueur formé à la Jonelière, Jordan Veretout . Deux anciens Jaunes avec le maillot Bleu, une fierté et une récompense pour le directeur du centre de formation nantais, Samuel Fenillat. Entretien.

Qu'est-ce que cela vous fait de voir deux Nantais s'apprêter à disputer la Coupe du Monde avec les Bleus ?

C’est sympa. C’est bien pour eux, ils vont vivre une superbe aventure, ce que tout joueur de foot rêve de faire un jour. Mais c’est aussi bien pour le club, ceux qui les ont côtoyés, qui les ont vu grandir. Nous on essaie de faire en sorte qu’ils grandissent sportivement et humainement, parce qu’ils passent du temps chez nous et que les parents nous les confient. C’est une fierté de les voir représenter l’Équipe de France et d’une certaine manière la formation nantaise même si Randal est arrivé un peu plus tard au centre de formation que Jordan Veretout. Il a aussi eu un parcours qui n'a pas été linéaire. Il y a eu des moments plus difficiles, mais aujourd’hui on est très heureux pour lui, parce qu’il a su faire preuve de résilience, il a continué à s’accrocher pour arriver là où il est.

Êtes-vous surpris par l'ascension de Randal Kolo Muani ?

C’est allé assez vite pour lui. Randal c’est une très belle réussite et on est fiers. Randal, comme Jordan d'ailleurs, on sentait qu’ils étaient capables de faire des choses un peu différentes des autres et qu'ils avaient un petit truc en plus. Même si c’est difficile de prédire ce qu’il va se passer, on pouvait imaginer qu’ils allaient au moins faire une belle carrière, mais aujourd’hui qu’ils soient en Équipe de France, ce n’est pas surprenant. Dernièrement, chez Randal on a quand même senti qu’il avait pris une dimension autre, que le terrain paraissait même parfois un petit peu petit pour lui.

Est-ce le signe que la formation nantaise est toujours performante ?

C’est forcément un signe positif et ça donne de la visibilité à la formation. Dans un monde très concurrentiel, où on a parfois un petit peu moins de moyens que certains, c’est aussi la preuve que cela fonctionne bien, qu’on peut accéder au très haut niveau avec l’équipe de France et participer à des évènements internationaux. C’est un signe très positif sur lequel on pourra s’appuyer pour montrer aux gens et aux familles qu’ils peuvent nous faire confiance, qu’ils peuvent venir à la Jonelière pour nous confier leurs enfants. On peut aussi ajouter Georges-Kévin Nkoudou qui va y participer avec le Cameroun et j’ai une petite pensée aussi pour Imran Louza et Amine Harit qui auraient dû eux aussi y participer avec le Maroc mais qui se sont malheureusement blessés juste avant le début de cette Coupe du Monde.

Est-ce un argument supplémentaire pour convaincre de futurs jeunes de signer à Nantes plutôt qu'ailleurs ?

C’est valorisant et ça donne de la force pour aller dans la voie que nous mettons en place. Par rapport à l’extérieur, c’est une vitrine aussi, ce sont des éléments sur lesquels nous allons surfer, nous appuyer pour convaincre. Quoi de plus convaincant que des garçons qui jouent au niveau français ou européen mais aussi avec des sélections nationales pour un Mondial. On est bien représenté comme en Ligue des Champions. On fait partie des 5 ou 6 clubs où il y a le plus de jeunes représentés. On n’a pas toujours nous les arguments financiers et structurels pour pouvoir être concurrentiel par rapport à certains clubs, mais ça fonctionne pas trop mal quand même. On va essayer de continuer à bien travailler et bien les accompagner dans les années à venir. Je suis persuadé que d’autres garçons vont suivre le même chemin dans les prochaines années.