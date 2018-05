A quelques heures de l'annonce de la liste des 23 élus (et quelques réservistes) par Didier Deschamps lors du JT de 20h de TF1 jeudi, France Bleu vous propose de devenir le sélectionneur d'un jour et de voter pour les joueurs que vous prendriez pour aller en Russie et essayer de remporter le Mondial (14 juin - 15 juillet).

Si, sauf blessure ou péripétie de dernière minute, certains sont sûrs d'y aller à l'image du capitaine Lloris, du défenseur Varane, du milieu Kanté et de l'attaquant Mbappé, d'autres semblent sur la sellette ou pourraient créer la surprise en s'invitant dans l'ultime liste à la dernière minute comme Payet ou encore Debuchy.

Votez pour la liste "France Bleu" des 23 Bleus

A vous de jouer et de faire votre liste en votant, poste par poste, pour les 23 joueurs que vous aimeriez voir jouer cette Coupe du monde, un événement planétaire à suivre sur l'antenne et le site de France Bleu.

► Attention, comme Didier Deschamps, vous avez le droit uniquement à 23 votes. Cliquez si la flèche bleue pour voter, vous ne pouvez pas revenir en arrière.

Attaquants

Olivier Giroud (Arsenal)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Ousmane Dembélé (FC Barcelone)

Anthony Martial (Manchester United)

Florian Thauvin (Marseille)

Wissam Ben Yedder (FC Seville)

Karim Benzema (Real Madrid)

Dimitri Payet (Marseille)

Kingsley Coman (Bayern Munich)

Nabil Fekir (Lyon)

Alexandre Lacazette (Arsenal)

Kevin Gameiro (Atletico Madrid)

Nolan Roux (Metz)

Valère Germain (Marseille)

André-Pierre Gignac (Tigres)

Moussa Dembélé (Celtic)

Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)

Milieux

N'Golo Kanté (Chelsea)

Thomas Lemar (Monaco)

Blaise Matuidi (Juventus Turin)

Paul Pogba (Manchester United)

Adrien Rabiot (PSG)

Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Geoffrey Kondogbia (Valence)

Houssem Aouar (Lyon)

Tanguy Ndombélé (Lyon)

Morgan Sanson (Marseille)

Steven Nzonzi (Valence)

Moussa Sissoko (Tottenham)

Morgan Schneiderlin (Everton)

Défenseurs centraux

Mamadou Sakho (Crystal Palace)

Raphaël Varane (Real Madrid)

Samuel Umtiti (FC Barcelone)

Presnel Kimpembe (PSG)

Aymeric Laporte (Manchester City)

Adil Rami (Marseille)

Loïc Perrin (Saint-Etienne)

Issa Diop (Toulouse)

Kurt Zouma (Stoke)

Défenseurs latéraux

Lucas Digne (FC Barcelone)

Lucas Hernandez (Atletico Madrid)

Benjamin Mendy (Manchester City)

Théo Hernandez (Real Madrid)

Jordan Amavi (Marseille)

Ferland Mendy (Lyon)

Layvin Kurzawa (Paris)

Léo Dubois (Nantes)

Djibril Sidibé (Monaco)

Benjamin Pavard (Stuttgart)

Ruben Aguilar (Montpellier)

Mathieu Debuchy (Saint-Étienne)

Sébastien Corchia (Séville)

Bouna Sarr (Marseille)

Christophe Jallet (Nice)

Gardiens