Ligue 2 - J24 : enfin une deuxième victoire à domicile pour le Nîmes Olympique, 3-0 contre Niort

Deuxième victoire des Crocos cette saison au stade des Costières. Le Nîmes Olympique s'est imposé 3-0 contre Niort lors de la 24e journée de Ligue 2, ce mardi.

Scénario de rêve pour les Crocos. Avant la réception de Niort, le Nîmes olympique ne s'était imposé qu'à une seule reprise à domicile. C'était en novembre, une victoire large, 3-0 contre Reims. Ce mardi soir, aux Costières , les 5500 supporters se seraient bien contentés d'une victoire courte, 1-0. Mais plus qu'un succès, les Crocos leur ont offert du spectacle et 3 buts.

Et un, et deux et trois zéro!

Les deux équipes se dirigeaient tranquillement vers un 0-0, à la mi-temps, quand dans le temps additionnel le niortais Roye commet une faute de main à 2 mètres de sa surface de réparation. Téji Savanier tire le coup franc et trouve la tête de Larry Azouni au deuxième poteau, 45e 1-0.

De retour des vestiaires, les nîmois continuent de pousser et partent à l'assaut des buts de Niort pour marquer un deuxième but. Sur un dégagement, Rachid Alioui prolonge de la tête un ballon vers Renaud Ripart. Le milieu nîmois reprend et trompe le gardien niortais, 61e 2-0. Les chamois tentent de revenir au score mais dans la surface de réparation, Dembele, le capitaine, commet une faute sur Sofiane Alakouch. L'arbitre siffle un penalty que se charge de transformer Téji Savanier, 74e 3-0. Quelques minutes plus tard, le jeune défenseur Sofiane Alakouch cède sa place et sort sous l'ovation du stade des Costières.

Le Nîmes Olympique est désormais à la 6e place du classement, à trois points seulement du podium, avant de recevoir vendredi Tours, la lanterne rouge.