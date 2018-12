Eric Bedouet, entraîneur des Girondins de Bordeaux : "je ne comprends pas que Saint-Étienne ait joué vendredi"

Au lendemain de son match nul face au PSG, le coach bordelais s'est projeté sur l'ASSE qui se déplace après-demain en Gironde. Eric Bedouet dénonce la différence de calendrier entre les Verts qui ont joué vendredi soir, et les Bordelais hier.

Saint-Étienne, France

Les Verts ont eu deux jours de récupération de plus avant le choc de mercredi soir au Matmut Atlantique pour la 16ème journée de Ligue 1. Et ça, l’entraîneur des Girondins ne l'accepte pas. Eric Bedouet l'a souligné ce lundi en conférence de presse, au lendemain de son match nul au gout de victoire face au PSG, 2-2. Bordeaux est la première équipe à tenir Paris en échec cette saison en championnat.

"On n'a pas une équité au niveau des matchs. Je ne comprends pas que Saint-Étienne joue le vendredi et nous le dimanche. Je trouve ça curieux. [...] Ils pouvaient très bien jouer le dimanche à la place d'une autre équipe. [...] On ne va pas pleurer mais ce sont des choses surprenantes."

Avant leur victoire vendredi dans le chaudron face à Nantes, 3-0, l'ASSE a joué mardi en coupe de la Ligue à Nîmes. Mais l'entraîneur des Girondins répond que son équipe a aussi joué en semaine, jeudi, en Ligue Europa. "On ne devrait pas voir ces choses en championnat. Il y a des équipes, on ne voit pas ça!". Le ton est donné avant le match ou les deux équipes, l'ASSE 6ème et les Girondins 11ème, veulent confirmer leur bonne forme du moment.

