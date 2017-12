Eric Besson, l'ancien ministre devenu président de club

Les footballeurs du Blanc-Mesnil (N3) se déplacent à Epinal (N2) ce dimanche pour le 8e tour de la Coupe de France. Le club de Seine-Saint-Denis est présidé depuis trois mois par... l'ancien ministre Eric Besson. Un passionné du ballon rond qui n'a eu aucun mal à se faire adopter.

Il est passé en quelques années des ors de la République à l'anonymat de la banlieue parisienne. Eric Besson a pris du recul avec la vie politique, pour mieux vivre son rêve de toujours : devenir patron d'un club de football. Loin du haut niveau -ce sera sans doute pour plus tard- celui qui fut de tous les gouvernements sous Nicolas Sarkozy (2007-2012) a donc pris l'été dernier la présidence du Blanc-Mesnil Sport Football. Un club amateur qui compte 800 licenciés et dont l'équipe première évolue en National 3, l'ancienne Division d'Honneur (équivalent de la cinquième division). Ambition clairement affichée : le National 1 d'ici quatre ans. Et l'entrée dans le monde professionnel dans la foulée. Un défi de taille.

Galère

Dans cette cité pavillonnaire de 54.000 âmes, à une dizaine de kilomètres au nord-est de Paris, l'information n'est pas passée inaperçue.Beaucoup se sont demandé ce qu'un ancien ministre venait faire dans cette galère.L'intéressé feint de s'en étonner. "Le foot au Blanc-Mesnil c'est une vraie passion, justifie Eric Besson_. Entre les éducateurs, les joueurs, les bénévoles, il y a ici une richesse humaine qui est très agréable".

_

Eric Besson : "je voulais un club avec un bon potentiel, et au coeur de la Seine-Saint-Denis" Copier

Emploi du temps de ministre

Gérant d'une société de consulting, et maire depuis 1995 de la commune de Donzère dans la Drôme (5.500 habitants), Eric Besson a presque gardé son emploi du temps de ministre. Il essaie de passer au club deux soirs par semaine, et assiste au match de l'équipe fanion le week-end. Un président à temps partiel, mais dont l'arrivée a été très bien accueillie. Avec le maire (LR) du Blanc-Mesnil Thierry Meignen, un autre fan de sport, ça a "matché" dès leur première rencontre, dans un café parisien. "Le bonhomme est passionné de foot avant toute chose, il a toujours rêvé d'être président d'un grand club, plus que d'être ministre probablement. Ici il a tout de suite été adopté. On aura besoin des réseaux d'Eric Besson pour franchir un palier supplémentaire vers le haut niveau".

Un "mariage parfait"

Au BMSF, on ne dit pas autre chose. Siné Damioko, figure du club et actuel responsable technique, est persuadé que l'ancien ministre est l'homme de la situation. "On a été un peu surpris, comme tout le monde, mais ensuite on a appris à connaître le personnage. C'est quelqu'un de normal. Il a un vrai projet, et il aime tellement le foot que ce mariage-là est parfait pour les Blanc-Mesnilois."

Un mariage de raison pour celui qui aura 60 ans en avril prochain. Mais l'union peut-elle durer ? En Seine-Saint-Denis, on espère seulement qu'Eric Besson ne changera pas de sitôt d'écurie. Pas comme en politique.