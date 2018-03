Eric Carrière est ce lundi l'invité des "petits déjeuners" de France Bleu Bourgogne. L'ancien joueur international de football aujourd'hui consultant pour Canal + vient parler de foot, du DFCO, son dernier club en tant que joueur professionnel et de vins entre 7 heures et 9 heures.

Dijon, France

Il a joué à Nantes, Lyon, Lens et Dijon. Après une carrière professionnelle de près de quinze ans, Eric Carrière a posé ses valises à Dijon. Il s'est reconverti dans le négoce de vin. Mais l'amoureux du ballon rond a gardé un pied dans le milieu du foot. Depuis sept ans, il commente les rencontres de Ligue 1 sur Canal +. A 44 ans, ce père de quatre enfants garde un œil avisé sur les performances du DFCO.

Son dernier match sous les couleurs dijonnaises

Le 14 mai 2010 reste une date importante pour Eric Carrière : il dispute le dernier match de sa carrière professionnelle au stade Gaston Gérard face à Angers (2-2). Le DFCO reste son dernier club. En 2012, il entre dans le conseil de surveillance du club. En même temps, ses nouvelles fonctions de consultant pour la chaîne Canal + l'oblige a être impartial lorsqu'il commente un match du DFCO.

Quatre titres de champion de France

Entre 2001 et 2004, Eric Carrière remporte quatre titres de champion de France avec Nantes et Lyon. Puis ce sera quatre saisons à Lens avant de terminer sa carrière à Dijon. Ce sont deux amis et anciens joueurs du DFCO de l'époque, David Linares et Maxime Poisson, qui le persuadent de venir à Dijon. Une fois sa carrière de joueur terminée, Eric Carrière va rester dans la capitale de Bourgogne. Il créé son entreprise de négoce en vin. Les Caves Carrières emploient neuf salariés.

Eric Carrière et Nicolas Creuzot, les dirigeants des Caves Carrières © Radio France - Charlotte Millet

