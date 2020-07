Éric Junior Dina Ebimbe prêté au DFCO !

Le DFCO tient sa première recrue de l'été 2020 ! Il s'agit d'Éric Junior Dina Ebimbe, milieu de terrain polyvalent de 19 ans. Le club l'a annoncé le 6 juillet 2020 dans un communiqué. Ce jeune joueur est prêté pour une saison, avec option d'achat, par le Paris Saint-Germain. La saison passée, Éric Junior Dina Ebimbe a joué 25 matchs en Ligue 2 avec Le Havre, où il était prêté, pour trois buts marqués et une passe décisive. Il a également déjà été sélectionné avec les moins de 20 ans de l'Equipe de France (3 sélections et 4 buts).

"Mieux vaut évoluer dans un club familial"

Le Directeur sportif du DFCO, Peguy Luyindula, explique ce qui a séduit le club dans le profil de ce joueur : "Il peut apporter de la puissance et possède un profil polyvalent. Il la tête sur les épaules, il sait ce qu’il veut, et surtout, il a choisi Dijon. Plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 le suivaient. Il a senti qu’on le souhaitait vraiment, et lui est déterminé. C’est ce que l’on recherche".

Éric Junior Dina Ebimbe s'est également exprimé sur son arrivée : "J’ai discuté avec Peguy Luyindula et j’ai tout de suite accroché au projet, qui, je pense, était le meilleur pour moi. Je me suis tout de suite reconnu dans son discours, et j’ai été séduit par les ambitions du club. Pour mieux grandir, engranger de l’expérience et de la maturité, mieux vaut évoluer dans un club familial, qui partage ces valeurs".