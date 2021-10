Eric Junior Dina Ebimbe : "Tout ce que j'ai fait, c'était pour revenir à Paris et porter le maillot du PSG"

A bientôt 21 ans et après deux années de prêt au Havre puis à Dijon, le milieu de terrain formé au PSG Eric Junior Dina Ebimbe est revenu à Paris cet été, et a marqué les esprits sur le terrain. Il nous a accordé sa toute première interview.

Eric Junior Dina Ebimbe. Un nom qui ne disait pas grand chose aux supporters du Paris Saint-Germain avant cet été. Pourtant, ce jeune milieu de terrain formé au club a séduit les supporters lorsque, de retour de deux saisons de prêt, il a été titularisé pour la première fois sous les couleurs parisiennes par Mauricio Pochettino. Pour la toute première fois de sa carrière, celui qui se fait appeler Junior s'est plié à l'exercice de l'interview, au micro de Bruno Salomon et Pia Clemens. Portrait d'un Titi au sang rouge et bleu.

PSG-Strasbourg, le 14 août 2021 : Eric Junior Dina Ebimbe fête sa première titularisation au Parc des Princes. © AFP - Jean Catuffe

Quand tu repenses à toi petit garçon, en train de jouer au foot, tu es où et tu vois quoi comme paysage ?

Ce que je vois autour de moi… Je vois le stade de Sarcelles toujours rempli. Que ce soit les jeunes, les plus vieux ou même les anciens. Je vois une ville passionnée de football et ça me rappelle de beaux souvenirs parce que j'avais toujours hâte d'aller au stade pour jouer le samedi matin. Ce sont de beaux souvenirs que je n'oublierai pas. Ça me fait toujours plaisir, d'ailleurs, de repasser au stade et de revoir tous ces gens qui m'ont supporté depuis que je suis petit. C'est toujours un plaisir.

Comment se concrétise-t-il, ce lien indéfectible avec Sarcelles ?

C'est un lien naturel. C'est chez moi. C'est comme si tu rentrais à la maison, il n'y a rien de forcé. C'est tout naturel. Quand j'ai le temps, je passe au club voir les éducateurs et les plus jeunes. Ça peut paraître bizarre, mais Sarcelles est un club très familial. Même si c'est en banlieue, et que ce n'est pas un cadre professionnel. On se soutient énormément. Et voilà, c'est aussi mon rôle d'aller voir les plus jeunes et d'aller voir les anciens pour apporter mon soutien aussi.

Quand tu étais enfant, avais-tu déjà le sentiment de te démarquer ?

Honnêtement, quand j'étais petit, je voyais le monde professionnel à la télé, mais je ne savais pas comment y arriver. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des recruteurs, des observateurs. Je n'étais pas au courant, mais je savais que j'étais très regardé parce que j'avais cette chance de faire partie des meilleurs de mon équipe, étant jeune. J'ai aussi eu la chance d'être surclassé très tôt, donc je savais que j’attirais des convoitises. Mais je ne savais pas comment faire pour passer dans les clubs que je voyais à la télé, jusqu'à ce qu'on me recrute.

Qui est la personne qui t’a recruté ?

C’est Pierre Reynaud [joueur au PSG de 1986 à 1994, devenu recruteur pour le Centre de Formation]. C’est lui qui m'a fait passer le cap. Je me souviens d'un match en U12 ou U13 contre le Paris FC. Je l'avais vu au bord du terrain, mais je n'avais aucune idée de qui ça pouvait être parce que je connaissais la plupart des gens à Sarcelles, et sa tête ne me disait rien. Du coup, quand je l'ai revu à la détection du Paris-Saint-Germain, j'ai tout de suite compris que c'était lui qui m'avait observé, et que c’était grâce à lui que j'étais là.

Quand tu étais enfant, tu avais des posters de joueurs professionnels dans ta chambre ? Des chouchous ?

Non, non, non, je n’en avais pas tant que ça. Mais depuis petit, j’étais un grand fan de football, et un grand fan du Paris-Saint-Germain. J’ai commencé à aller au stade à l'époque où le coach était Antoine Kombouaré. C’est là où j’ai eu un peu plus cette ferveur pour le Paris Saint-Germain.

Au Parc des Princes, tu étais placé dans quelle tribune ?

Dans la tribune Boulogne, avec ma famille et parfois les potes de mes oncles.

En 2012, tout bascule. Tu arrives au centre de formation du Paris Saint-Germain. Tu ressens quoi ?

Premièrement, ça fait un choc parce que tu quittes ta famille, tu rentres dans un nouveau cadre, en sport études. C'était un peu nouveau pour moi parce que moi, je suis quelqu'un de très attaché à ma famille. Au début, ça m'a fait un peu bizarre, mais j'ai reconnu énormément de gens contre qui j’avais déjà joué et j'ai compris que j'étais avec les meilleurs, avec ce qui se faisait de mieux en Ile-de-France dans ma catégorie. Ça m'a fait… pas un choc, mais je me suis dit : « Là, je rentre dans quelque chose de plus grand. Je pense que je rentre dans une étape importante pour la suite de ma carrière. » J’avais déjà conscience de ça à treize ans. Je me suis dit : « Si on est tous là aujourd'hui, les meilleurs d’Ile-de-France, c'est qu'il y a une raison ».

Aujourd'hui, tu as vingt ans. Tu as passé toute ton adolescence au centre de formation du Paris Saint-Germain. Maintenant que tu es un homme, quels souvenirs gardes-tu de cette adolescence ?

Je garde de très bons souvenirs, que ce soit de la pré-formation au centre de formation, à l’école ou sur le terrain. Que des bons souvenirs. J'ai vu l'évolution de chacun de mes partenaires. J'ai vu aussi la mienne. On a grandi ensemble, on a perdu ensemble, on a gagné ensemble. Et voilà, aujourd'hui, même quand on en parle entre nous, on est quand même content de ce qu'on a pu accomplir au Paris Saint-Germain. Des trophées qu'on a pu remporter dans les différentes catégories. Ce sont des choses qu'on n'oubliera pas et qu'on pourra raconter plus tard.

Tu as eu des moments de doute ?

Honnêtement, je ne vais pas vous mentir : ça a été difficile pour moi. Parce que quand j'étais à Sarcelles, sans prétention, je savais que j'étais le meilleur de mon équipe. Et quand je suis arrivé au PSG, je n'étais plus le meilleur de l’équipe car il n’y avait que des meilleurs avec moi ! Du coup, ça a été difficile de faire ma place.

J'avais aussi des problèmes de croissance et j'étais avec les plus grands parce que je suis rentré avec un an d’avance. Donc je faisais des choses avec le ballon que mon corps ne pouvait pas suivre et j'étais vraiment frustré parce que je n'arrivais pas à retrouver mon football. Grâce aux entraîneurs, j'ai très vite compris qu'il fallait adapter un nouveau football pour pouvoir se faire une place dans l'équipe. Et ça a été difficile parce que je suis un joueur qui aime manier le ballon, qui aime percuter et dribbler. Je n'ai pas réussi à retrouver ça tout de suite quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, avec mes problèmes de croissance. Ca a pris du temps, ça a été dur, mais avec le temps et le travail, j'ai réussi à remonter la pente. Mais je ne vais pas vous mentir, c'était très difficile.

On parle beaucoup des choix de carrière des jeunes du centre de formation du Paris-Saint-Germain. Est ce qu'il faut rester pour tenter de percer au club ou bien est ce qu'il vaut mieux partir faire ses armes ailleurs, puis revenir une fois aguerri ? Toi, tu as choisi de jouer une saison en Ligue 2 avec Le Havre (25 matchs joués) puis une saison en Ligue 1 avec Dijon (30 matchs joués). Comment as-tu pris la décision de quitter le nid du Paris Saint-Germain ?

Honnêtement, au début, je n'étais pas chaud parce que quand on vient de Paris et qu’on a l'étiquette PSG, on veut tout de suite s’imposer avec le Paris Saint-Germain. Mais avec l'aide de ma famille et de mes proches, j'ai bien compris qu'il me fallait des étapes avant de pouvoir revenir plus fort au club. Donc, j'avais pour objectif de rejoindre un groupe pro. Je ne voulais pas forcément jouer tout de suite et j'ai rencontré Paul Le Guen, qui m'avait donné des garanties d'intégrer le groupe pro au Havre, sans me donner de garanties en termes de temps de jeu. Il m'avait dit que c'était à moi de me battre et de gagner ma place. Et je suis quelqu'un qui ne doute pas. Malgré mon âge, je suis conscient de mes qualités. Je sais ce que je suis capable de faire. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai voulu tout de suite montrer l'étendue de mon talent. Parce quand tu es formé au Paris Saint-Germain et que tu arrives dans un club comme Le Havre, tu te dois lui montrer des qualités. Grâce à Dieu, pour moi, ça s'est bien passé. J'ai pu aider l'équipe. On a raté la montée de peu, malheureusement, mais j'en garde une très bonne expérience.

Concernant Dijon, j'avais estimé que pour revenir au PSG, il me fallait une autre étape parce que j'avais bien vu que la Ligue 2, ça ne suffisait pas pour intégrer la rotation du Paris Saint-Germain. On va dire que j'ai joué la sécurité en rejoignant Dijon, parce que j'aurais pu aller dans un club beaucoup plus compétiteur, beaucoup plus joueur. Mais j'ai voulu dans un premier temps découvrir la Ligue 1 dans un cadre familial, dans un contexte où je savais que les entraîneurs et mes coéquipiers allaient m’accompagner. Malheureusement, ça a été une saison galère. On a connu une descente. Ça a été triste pour nous, les joueurs, et surtout pour les supporters. C'est peut-être une expérience qu'il fallait que je vive, malheureusement, pour revenir au Paris-Saint-Germain. C'est vrai que ça a été difficile, mais j'en ai tiré aussi du positif malgré la descente.

Juin 2021. Dijon demande à lever l'option d'achat pour te conserver. Mais coup de théâtre, le PSG fait valoir son droit de veto pour que tu reviennes à la maison. Comment as-tu vécu ce moment ?

J'avais parlé avec les dirigeants du club en janvier, donc je connaissais à peu près leur position. Je ne vais pas dire que je m'y attendais, parce que dans le foot, on ne sait jamais. On ne peut pas tout prévoir à l'avance, mais j'avais à cœur que le PSG me reprenne parce que tout ce que j'ai fait, mon prêt au Havre et à Dijon, c'était pour revenir à Paris parce que je suis formé au PSG. Et pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de porter le maillot du Paris-Saint-Germain et d'évoluer avec l'équipe première. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir quand j’ai eu la certitude que j’allais rentrer.

Cet été, ton retour et tes titularisations ont été une vraie surprise, parce qu’avec tes deux années de prêt, on t’avait un peu perdu de vue. Tu étais préparé à tout ça ?

Je pense que c'est ça. Au Paris Saint-Germain, quand un jeune joueur monte en puissance, tu as beaucoup plus de buzz que pour d’autres joueurs. Moi, j'ai fait le choix de sortir de ce schéma-là pour ma progression, justement, et ça m'a réussi. Après, je ne peux pas dire que je m'y attendais puisque le Paris Saint-Germain est un grand club. Quand on fait appel à toi, il faut simplement être prêt parce que tu n'as qu’une seule chance, et il faut la saisir. C’est le seul objectif que je me suis mis pendant la pré-saison. Je me disais : « Tout le monde a sa chance ici ». Souvent, on dit qu’on ne donne pas leur chance aux jeunes du PSG. Mais c'est faux. Il y a une préparation qui a été faite. Chacun a eu le temps de se montrer et moi, je voulais montrer mes capacités. Ça m'a réussi. Le coach m'a fait confiance, que ce soit sur la pré-saison ou sur les matchs de début de saison. Je savais que j'allais avoir une chance, et qu'il fallait la saisir, tout simplement.

Raconte-nous comment tu réagis le jour où tu apprends que Mauricio Pochettino te titularise pour le Trophée des champions.

Le coach, surtout avec nous, les jeunes, ce n'est pas quelqu'un qui vient te voir pour te dire que tu vas commencer. Tu découvres la composition comme tout le monde. J'étais content, j'ai fait mon match, mais je n'ai pas ressenti de signe. Je ne pensais pas commencer le match.

Tu as fais une forte impression aux supporters cet été. Tu as eu beaucoup de retours positifs après tes matchs joués avec Paris ?

Oui, oui, j'ai eu énormément de retours positifs et ça m'a fait super plaisir de recevoir tout ce soutien des supporters. Même si on ne peut pas répondre à tout le monde, on voit les commentaires, les bons retours. Ça fait énormément plaisir. Ça nous donne aussi la force de continuer d'avancer. Une saison, c'est long et ce genre de soutien moral, je peux vous dire que ça fait du bien à n'importe quel joueur. C'est super encourageant pour la suite et ça nous donne de la force pour continuer.

Quel est ton rapport avec Mauricio Pochettino ? On dirait que tu lui as tapé dans l’œil !

Je ne parle pas tous les jours avec le coach, mais je l'apprécie tout autant qu'il m'apprécie, je pense. Donc j'ai un bon rapport avec lui. Parfois, il me donne des conseils. Il est dur avec nous, les jeunes, mais c'est pour nous bien. Il est exigeant parce qu’on est dans un grand club et il y n’a que l’exigence qui permette d'arriver à ses fins. Donc, j'ai un bon rapport avec lui. Ça se passe très, très bien. Je n'ai aucun souci. Je suis content et j'espère que ça va continuer comme ça.

Ces dernières semaines, tu t'entraînes avec les pros, mais tu n'as pas été convoqué sur les derniers matchs parce que les cadres sont revenus. Comment gères-tu cette situation mentalement ?

C'est vrai que ce n'est pas évident , mais je comprends la situation. Il faut être réaliste. Je suis dans un club où pour moi, actuellement, on a les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Donc je n’en fais pas tout un drame. Au lieu de me renfermer dans mon coin, j'essaie d’en tirer du positif. Je m'entraîne. J'observe beaucoup les joueurs qui sont à mon poste. J’observe beaucoup comment ils se comportent et même ça, c'est une forme de progression. Donc, même si je ne joue pas tous les matchs, ce n'est pas un drame. Je comprends pourquoi je ne joue pas.

Quand on a vingt ans et qu’on est un pur Titi du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça fait de s'entraîner tous les jours avec Messi, Neymar, Marco Verratti ou Kimpembe ?

Ca fait super plaisir. Il y a pas un jour où je viens au foot et où je suis malheureux. Ce n’est pas possible. Tu es avec les meilleurs. Franchement, beaucoup de jeunes footballeurs aimeraient être à ma place. Et honnêtement, j'en profite un maximum parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une chance que j'ai, et je dois tirer le maximum de cette expérience. C’est un réel plaisir et une fierté d'être avec ces joueurs-là. C'est ce qui se fait de mieux au monde actuellement, donc j'en profite un maximum et j'espère que je vais en profiter le plus longtemps possible.

Et fouler la pelouse du Parc, ça fait quoi ?

C’est un autre sentiment. Tu te dis : « Enfin, j'ai réalisé ce rêve que tous les joueurs qui sont arrivés au centre de formation voulaient atteindre ». C'est une fierté de porter le maillot du Paris-Saint-Germain. Et quand j'ai pu faire mon premier match face à Strasbourg, c'était un sentiment que je n'oublierai jamais. C'était unique. J'ai joué dans des stades de pleins en Ligue 1, mais le Parc des Princes, c'est autre chose. C'est un sentiment indescriptible. J'espère profiter de cette ambiance et de cette ferveur le plus longtemps possible.

Comment as-tu fais pour ne pas être crispé pour tes premiers matchs au Parc ?

Déjà, les joueurs m'ont mis à l'aise. Mais ma chance, c’est que je sortais déjà d'une saison en Ligue 1. Je savais déjà ce que c'était de jouer dans des stades avec des ambiances un peu tendues. Donc moi, j'ai pris ça comme du bonus. Je me suis dit : « Les supporters sont avec moi, pas contre moi. Donc je ne vais pas me crisper ».

On a appelé Anthony Vivien, le Président des Titis du PSG. Voilà ce qu’il nous a dit sur toi : « Il est très accrocheur dans la récupération du ballon. Il peut être 6, 8 ou 10. C’est un joueur très polyvalent, à l’aise des deux pieds, qui évolue vraiment la tête levée lorsqu'il est ballon au pied. Il couvre beaucoup d'espace. Il a un très, très gros volume de jeu, il est très endurant. Il dégage une extrême confiance en lui. C’est un grand, grand travailleur. Donc un fort tempérament qui ne rechigne pas à l'effort et qui n'aime pas du tout la défaite ». Tu valides ce portrait ?

C'est exactement ça. Après, forcément, Anthony Vivien nous connaît depuis qu'on est petit. Il a vu notre évolution. C'est quelqu'un qui a souvent été au bord des terrains quand on était au Camp des Loges, donc il sait de quoi il parle. Tout ce qu'il dit est vrai. Et je le remercie aussi pour le soutien qu’il nous donne depuis qu’on est petit. Ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça.

Qu’est-ce que tu souhaites encore améliorer ? Et du coup, sur qui tu zyeutes à l’entraînement ? [Rires]

Je zyeute sur tout le monde ! Il y a de la qualité partout ! Mais ce que j’aimerais améliorer, c’est dans la tête. J'aimerais avoir la capacité qu’ont certains à analyser les situations plus vite, mais tout en gardant leur sang-froid. On me l’a parfois reproché : je me précipite un peu trop. Je prends une décision trop tôt, alors que je pouvais la prendre un peu plus tard, ou parfois je prends une décision trop tard, alors qu'il fallait le faire plus tôt. C’est un travail que je dois faire et je vois les autres, comme par exemple Marco Verratti : c'est un joueur qui voit tout avant tout le monde, qui analyse vite les situations. J'observe beaucoup ce qu'il fait et j'essaie de m'imprégner de lui pour gommer ces petits défauts que j'ai.

On aura peut-être une chance de te voir vendredi, contre Angers, pour un match qui s'annonce compliqué ?

J'espère faire partie du groupe ! Mais effectivement, ce sera un match compliqué. Angers fait un très bon début de saison. Ils jouent bien au ballon, donc je pense que ça va être un match intéressant. Après… le PSG se doit d'être à la hauteur de ce genre de rencontre, donc ça va être un match intéressant et moi, j'ai hâte. J'espère être dans le groupe et, pourquoi pas, aider l'équipe ?