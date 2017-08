Eric Sikora est officiellement le nouvel entraîneur du RC Lens

Le RC Lens tient son nouvel entraîneur. Le coach de la réserve Eric Sikora prend la relève d'Alain Casanova, suspendu de ses fonctions ce dimanche soir. L'ancien latéral droit lensois a été présenté à la presse ce lundi midi. Le technicien de 49 ans sera donc sur le banc ce mardi soir à Lorient.

C'est une figure emblématique du RC Lens qui prend les rennes de l'équipe première. Eric Sikora, entraîneur de la réserve, est le nouveau coach des Sang et Or. Il a été présenté ce lundi midi à la presse.

Faute de résultats, l'ex-entraîneur Alain Casanova a été suspendu de ses fonctions ce dimanche soir. Après quatre défaites en quatre rencontres de Ligue 2 de foot, une partie des supporters réclamaient son départ. Voilà chose faite. Alain Casanova est remplacé depuis ce lundi midi par son homologue de la réserve, Eric Sikora.

Le technicien lensois de 49 ans a donc été nommé entraîneur "à titre provisoire". Eric Sikora a passé toute sa carrière au RC Lens : c'est un pur produit du club. L'ancien défenseur (1985 - 2004) avait déjà assuré l'intérim au poste d'entraîneur de septembre 2012 à mai 2013.

La nomination du nouveau coach est officielle depuis ce lundi midi. Le président du club était aux côtés d'Eric Sikora pendant la conférence de presse. "Ce n'est pas un choix par défaut, assure Gervais Martel. Eric Sikora est un garçon viscéralement attaché au club et qui a eu l'intelligence de passer ses diplômes".

"On a été extrêmement sollicités par un certain nombre d'entraîneurs et après avoir bien réfléchi, avec les dirigeants et aussi notre actionnaire principal, le choix est venu tout naturellement sur Eric"