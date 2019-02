Erik Pieters : "Amiens mérite de rester en Ligue 1"

Amiens, France

Amiens est à la veille d'un rendez-vous très important en Ligue 1. Demain soir à la Licorne, l'ASC, dix-neuvième du classement reçoit Caen, dix-septième avec le même nombre de points. A quinze journées de la fin de la saison ce match est donc un tournant que les Amiénois doivent absolument maîtriser. Pour cela ils peuvent compter sur l'expérience de l'une des deux recrues de l'hiver. Le Hollandais Erik Pieters arrive du club anglais de Stoke-City où, en six saisons il a souvent dû batailler pour le maintien. Il se confie à France Bleu Picardie.

Le douloureux souvenir de la descente avec Stoke

Erik Pieters a disputé six saisons en Angleterre. En mai dernier, son club de Stoke-City a terminé dix-neuvième de Premier League, la prestigieuse première division britannique. Un souvenir encore douloureux pour le défenseur. "J'ai joué si longtemps pour Stoke, c'est comme une deuxième maison alors la relégation a été dure. Je me suis senti mal, surtout pour les supporters parce que c'est pour eux que l'on veut gagner. Quand vous descendez, vous emmenez tout le monde avec vous, le club, les salariés, les fans. C'est triste".

Alors pas question pour lui de revivre cela une seconde fois. Erik Pieters est déterminé à aider l'Amiens SC à se maintenir et à apporter son expérience. "Bien sûr je n'arrive pas ici en disant, c'est moi le plus fort j'ai joué en Angleterre, je ne suis pas comme ça", glisse l'international Néerlandais qui explique que "jouer dans le bas du classement amène plus de pression, une forme d'anxiété". Erik Pieters est là pour en parler à ses coéquipiers, apporter sa longue expérience.

Des signes positifs

Et en seulement une semaine d'entraînement avec ses nouveaux partenaires Erik Pieters a décelé quelques signes positifs pour l'avenir. "J'ai côtoyé beaucoup de joueurs dans ma carrière et vous savez, on peut mesurer la capacité d'une équipe à se maintenir. Amiens est une bonne équipe, ça bosse bien, tout le monde est prêt à se battre. Ça se voit, ça se sent". Pour Erik Pieters, il manque à Amiens "le petit déclic pour se remettre à gagner".