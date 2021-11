ES Cannet-Rocheville - OM : "fantastique pour le club" réagit Christian Lopez

Quand son téléphone a commencé à vibrer, Christian Lopez a compris. Lui qui fête un anniversaire ce lundi soir apprécie le beau cadeau réservé par le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe. Son club du Cannet-Rocheville recevra l'OM le week-end du 18 décembre. "Pour nous c'est extraordinaire. C'est une affiche fantastique pour nous de pouvoir affronter une grande équipe comme l'OM. La plupart de nos joueurs sont supporters de Marseille alors c'est super de pouvoir jouer face à leurs idoles."

Cette coupe met en lumière le travail de notre entraîneur

Formé à l'AS Rocheville, Christian Lopez a ensuite marqué l'histoire du foot français sous les couleurs vertes de l'AS Saint-Etienne entre 1971 et 1982. International français (39 sélections), le défenseur est revenu sur sa côte d'Azur chérie à l'issue de sa carrière et a retrouvé son club formateur. "Vous savez ça fait 17 ans que je suis revenu et on s'est toujours fixé des objectifs sportifs élevés. Déjà d'être monté en National 3 c'est une belle performance. La priorité reste d'ailleurs le championnat. Mais cette Coupe met en lumière tout le bon travail effectué notamment par notre entraîneur Farid Tabet."

Délocalisé au stade Vélodrome ?

Tombeur au tour précédent de Bastia-Borgo aux tirs au but au stade Maillan, l'ES Cannet-Rocheville devra délocaliser cette affiche le week-end du 18 décembre. "Notre stade n'est pas homologué. Il y a plusieurs possibilités. Soit on joue à Cannes au stade Pierre de Coubertin mais l'AS Cannes reçoit aussi Dijon ce week-end là. Soit on peut inverser l'affiche et on pourrait jouer au stade Vélodrome."