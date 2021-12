Quatre jours après le tirage des 32e de finale de la Coupe de France, on ne sait toujours pas où se jouera le match entre le Cannet-Rocheville et l'OM le dimanche 19 décembre. Aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour jouer au stade Pierre-de-Coubertin de Cannes.

ES Cannet-Rocheville - OM : on joue où ?

Le stade Pierre de Coubertin de Cannes pourrait être une solution pour accueillir le match entre le Cannet-Rocheville et l'OM

Passée la joie du tirage, place aujourd'hui au casse-tête du stade du côté de l'ES Cannet-Rocheville. Le club qui évolue en National 3 (5e division) a eu le bonheur lundi soir de tomber sur l'OM en 32e de finale de la Coupe de France.

Une rencontre programmée le dimanche 19 décembre à 13h45 mais qui ne se jouera pas au stade Maillan, où l'ESCR joue ses matchs à domicile et où il a éliminé notamment Bastia-Borgo (N) au tour précédent. La petite enceinte, qui ne compte qu'une tribune, n'est pas homologuée pour accueillir la rencontre. Et pour le moment, les autres solutions se referment les unes après les autres.

Impossible à l'Allianz Riviera

Pour des raisons de calendrier, ce ne sera pas à l'Allianz Riviera de Nice, alors que le Gym pourrait jouer le même jour à domicile son 32e de finale si le Club Franciscain (R1) se qualifie face au SO Cholet (N), le 11 décembre, dans cette opposition entre les deux potentiels adversaires des Aiglons. Ce ne sera pas non plus le stade Louis 2 de Monaco.

Une solution semblait pourtant se dégager. Jouer ce match au stade Pierre-de-Coubertin de Cannes. Egalement qualifié pour ces 32e de finale de la Coupe de France, l'AS Cannes accueille la veille Dijon le samedi 18 décembre et le stade, géré par la mairie, pourrait donc être disponible.

Les conditions pas réunies pour le stade Pierre-de-Coubertin

La ville de Cannes avait d'ailleurs donné son accord à une condition, que la préfecture des Alpes-Maritimes garantisse un dispositif de sécurité conséquent pour cette rencontre jugée à risque, après les incidents entre Nice et l'OM fin août. Même si le déplacement des supporters marseillais sera interdit, la crainte demeure que des supporters des deux équipes se retrouvent pour en découdre. Par courrier, la préfecture a indiqué ne pas être mesure de déployer un tel dispositif et la ville de Cannes nous fait savoir ce vendredi soir qu'elle ne souhaite donc plus accueillir la rencontre.

Et le Vélodrome ?

Reste le stade Vélodrome. Le club du Cannet a d'ailleurs très vite proposé au club olympien d'inverser la rencontre et de jouer sur la pelouse des Marseillais. Mais les dirigeants de l'OM n'ont pas donné suite à cette demande en raison du coût financier de l'opération et ont proposé en retour deux autres stades proches de Marseille. Solution rejetée par le Cannet-Rocheville.

La FFF (fédération française de football), qui organise la compétition, ne prend pas position pour l'instant dans ce dossier. Et à deux semaines de la rencontre, on ne sait toujours pas où se déroulera cette affiche qui fait rêver tout un club, mais donne aussi quelques maux de tête à ceux qui tentent de l'organiser.