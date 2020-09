ESPORT League of Legends : le PSG qualifié pour la phase finale des championnats du monde 2020

Ce dimanche à Shangai (Chine), le PSG a signé un gros coup en se qualifiant pour la phase finale des championnats du monde de League of Legends, l'une des compétitions d'esport les plus regardées au monde.

La phase finale des championnats du monde de League of Legends, l'un des jeux les plus joués du monde, va débuter le samedi 3 octobre 2020. Et parmi les seize équipes qui se disputeront l'un des titres les plus prestigieux de l'esport, un nom va vous faire tiquer : le "PSG Talon". Les cinq joueurs de l'équipe, maillot du Paris Saint-Germain sur le dos et derrière leur écran d'ordinateur, sont parvenus, sur la scène de la compétition à Shanghai en Chine, à terminer premiers de leur groupe avec trois victoires et une défaite en phase de poules d'un tour préliminaire.

Dans un match de tie-break décisif face à l'équipe Unicorns of Love, les cinq joueurs ont réussi à renverser une partie mal embarquée pour assurer la première place de leur groupe, synonyme de qualification directe pour la phase finale.

Avec cette performance, l'équipe PSG Talon a surpris les observateurs en prenant le meilleur sur des formations bien plus expérimentées et favorites pour la qualification.

Une performance qui va faire parler

Le PSG rentre par la grande porte sur la scène compétitive de League of Legends après des débuts ratés et un projet vite avorté en Europe en 2017. Et ce grâce à un coup de poker gagnant ! En juin dernier, le Paris Saint-Germain a noué un partenariat avec l'équipe hongkongaise de League of Legends "Talon esport." Le Club de la capitale accole son nom, son image et ses couleurs à la structure qu'il aide également à se développer. Quelques semaines plus tard, grâce à une deuxième place dans son championnat régional, cette dernière obtenait une qualification pour les Play-in des championnats du monde, le tour préliminaire, que les joueurs hongkongais viennent de disputer avec brio.

À partir du samedi 3 octobre, le PSG Talon va donc disputer des matchs contre les plus gros clubs d'esport au monde afin de décrocher une place en quart de finale. Chacune des rencontres, diffusées en ligne, attirent des centaines de milliers, voire des millions de spectateurs à travers le monde, notamment en Asie. Voilà qui donne la visibilité recherchée par le PSG dans cette région du monde, un marché gigantesque que le PSG esport doit lui aider à conquérir, en particulier auprès des jeunes générations.

League of Legends est un jeu vidéo qui se joue entre deux équipes de cinq joueurs. Le but est de détruire la base adverse. Chacun des joueurs joue un champion différent avec des capacités spécifiques. Comme en football, chacun des joueurs occupe un rôle précis avec des tâches à effectuer. La coordination d'équipe autant que les stratégies et le talent individuel mènent une équipe à la victoire.