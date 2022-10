"Est-ce que mon message passe encore ? Peut-être que non" Dante s'interroge après la défaite contre Slovacko

Dante avait parlé de "leçon à retenir" dimanche après la fin de match douloureuse contre Troyes (3-2). Quatre jours après les Aiglons ne l'ont pas retenue et s'inclinent 2-1 ce jeudi soir contre Slovacko après un scénario qui fait écho au match face à l'Estac. Dominateur et rapidement devant au score grâce à Sofiane Diop (14e), le Gym n'a pas su se mettre à l'abri malgré six ou sept occasions franches. Et dans ces cas-là, le football ne pardonne pas souvent et a encore puni l'insuffisance devant le but des Aiglons et la suffisance sur les actions des Tchèques.

Tomic a profité de l'apathie de Bryan et Laborde pour égaliser (75e). Puis Todibo est intervenu maladroitement sur Kadlec (85e). Coup-franc, carton rouge et but pour Slovacko, qui n'en demandait pas tant après avoir bu la tasse quasiment tout le match. Les scènes de joie à la fin du match entre les Tchèques et leur famille en tribune en disaient long sur l'exploit réalisé par cette équipe, qui revient en plus dans la course à la qualification avec quatre points. Un de moins que le Gym, deuxième de cette poule à trois longueurs du Partizan Belgrade, vainqueur 2-0 de Cologne un peu plus tôt dans la soirée.

"Il faut avoir le courage de faire une belle autocritique"

Dans les couloirs de l'Allianz Riviera, Dante ruminait donc cette défaite et en vient même à se demander si son message passe encore auprès de ce groupe qui reproduit les mêmes erreurs. "On n'a pas appris la leçon de dimanche dernier. Est-ce que mon message passe encore ? Je pense que oui. Peut-être que non. Il faut avoir le courage de faire une belle auto-critique."