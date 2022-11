"On est en avance sur le calendrier, on en profite", Luka Elsner, entraîneur du HAC, répond aux auditeurs

Luka Elsner, l'entraîneur du HAC, était l'invité de France Bleu Normandie, ce lundi 28 novembre 2022. En pleine trêve hivernale liée à la Coupe du Monde, son équipe reprend l'entraînement ce vendredi avant un stage au Maroc, il a passé en revue l'actualité du Havre, leader de Ligue 2 avant un choc du championnat contre Bordeaux, au lendemain de Noël.

Un projet de jeu vite mis en place

"Les idées étaient assez claires dès le départ sur la manière dont on voulait jouer", explique Luka Elsner, tête de gondole du nouveau projet havrais cette saison. "On a trouvé les joueurs qui correspondaient à ce que l'on souhaitait faire sur le terrain. Des joueurs matures pour certains qui ont déjà vécu des choses assez fortes en Ligue 1 et en Ligue 2. Avec les garçons de la formation on a un joli mélange__."

Interrogé sur la rapidité avec laquelle la méthode a pris, Luka Elsner explique : "on ne s'attendait pas à ce que ça marche sur un temps aussi court, on est certainement en avance sur le calendrier, on en profite. Cette position dans laquelle nous sommes, nous avons envie de la garder. On va tout faire pour que ça se passe bien sur la suite, il n'y a aucune garantie. [...] Nous avons une bonne dynamique, on progresse petit à petit en tant qu'équipe et on prend beaucoup de plaisir."

La place de leader ? "Anecdotique"

Interrogé sur le très beau début de saison du club, leader avec une seule défaite, meilleure attaque et meilleure défense du championnat et cette place de leader qui en découle, Luka Elsner évoque quelque chose "d'anecdotique". "Le championnat est encore très long, [...] l'humilité passe avant, je pense qu'on n'a pas démérité, qu'on a gagné les matches qu'on devait gagner. On se retrouve dans une position favorable aujourd'hui aussi parce que d'autres équipes ont, sur la fin, eu du mal à tenir le tempo. Maintenant, on va repartir sur un calendrier très chargé, ça va être très dur.

L'héritage de Paul Le Guen

Qu'est-ce que Luka Elsner réussit que Paul Le Guen ne réussissait pas ? "On construit sur les bases de ce qui a été fait auparavant__, explique le coach. Les jeunes qui sont performants, c'est grâce au temps de jeu qu'ils ont eu l'année dernière. Remettons les choses à leur place."

L'impact de Victor Lekhal

Interrogé par Romain, auditeur des Yvelines, sur l'impact retrouvé de Victor Lekhal, Luka Elsner évoque un "garçon intelligent, talentueux". "On l'a mis au cœur de notre système offensif et défensif. Il est notre métronome, il a retrouvé l'envie, le plaisir de s'entraîner. C'est un garçon extraordinaire pour le quotidien du staff. Donc c'est à lui que revient le mérite d'avoir retrouvé une motivation étincelante."

La réception de Bordeaux

Le prochain match du HAC, c'est le 26 décembre contre Bordeaux. Un choc du championnat entre le leader et son dauphin après la trêve du Mondial. Autant de temps pour préparer le match, c'est "pratique" dit Luka Elsner. "On se prépare pour toute la suite du championnat, pas seulement sur Bordeaux. On ne fait pas du tout une fixation sur ce match-là, même si on sera très heureux d'avoir un stade très bien rempli et de jouer ce match au sommet. Mais pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire et sur lesquelles on peut travailler. On doit travailler, on a des remises à niveau à faire. Donc je suis heureux d'avoir cette période avec les joueurs et notre stage au Maroc notamment."

La trêve de la Coupe du Monde arrive donc "au bon moment" selon Elsner. "On était vraiment dans le dur. Il nous manquait un peu de profondeur dans l'effectif. On avait besoin de cette petite coupure pour remettre un peu d'ordre au niveau mental et repartir de plus belle."

_'Il va y avoir beaucoup de matches qui vont être très tendus, contre de gros adversaire_s, conclut le coach. J'espère qu'on sera à la hauteur des événements, au moins dans la manière dont on va jouer. A la fin du mois de janvier, il y aura quand même des choses qui seront éclaircies__".

La course à la montée en Ligue 1 ?

"Je commencerai à parler de montée à partir de la trentième journée" évacue le coach. "Avant cela, je parlerai moins de classement parce que avec notre effectif aujourd'hui, avec la jeunesse que l'on a, il faut être mesuré dans les attentes que l'on crée. Si on essaye de parler de match en match, du contenu proposé, de l'énergie qu'on donne... on sera mieux lotis que si l'on se fixe cet objectif lourd à porter. Pour l'instant, je m'en détourne__, on verra au moment voulu, mais ça veut pas dire que l'on ne mettra pas toute l'énergie pour rester où nous sommes aujourd'hui."

Le recrutement cet hiver

Interrogé par un auditeur sur la piste Isaak Touré, ancien du HAC passé à l'Olympique de Marseille, Luke Elsner répond par la négative : "Ce n'est pas une piste à suivre.". "On cherche quelqu'un qui va suppléer notre ligne défensive. Les garçons en place méritent de jouer, on recherche de la profondeur d'effectif, je pense qu'Isaak ne cherche pas ce défi-là".

La piste Jean-Armel Kana-Biyik semble plus chaude : "C'est le profil vers lequel on souhaitait aller, qui accompagne le groupe, qui nous donne quelque chose au niveau du management du reste de l'effectif. C'est en discussion, toujours."

