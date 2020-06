Ligue 2 : après plus de trois mois de pause forcée, la Berrichonne Football reprend l'entraînement

C'est une ambiance de rentrée des classes ce lundi au centre d'entraînement de la Berrichonne de Châteauroux. Les footballeurs du groupe professionnel étaient de retour dans les vestiaires et sur les pelouses. Une reprise après de longs mois de pause forcée en raison de l'épidémie de Covid-19. Le dernier match officiel remonte au 6 mars dernier.

Une reprise en douceur pour éviter les blessures

Depuis, les joueurs ont dû se contenter d'exercices physiques à la maison. La reprise va donc se faire en douceur pour éviter des blessures. "Cette semaine va surtout servir à faire des tests, remettre les organismes en place, faire en sorte que les joueurs retrouvent vite leurs sensations sur le plan athlétique et sur le plan psychologique", précise Nicolas Usaï, l'entraîneur de la Berri. "C'est du bonheur de nous retrouver. On a été privé de notre métier et de notre passion pendant quelques mois. On avait tous hâte de se retrouver et de pouvoir retoucher le ballon et retrouver les terrains", ajoute-t-il.

Comment va se passer la suite du marché des transferts ?

Pour la reprise de l'entraînement, deux nouvelles têtes ont fait leur apparition. Le défenseur central Leandro Morante, recruté la semaine dernière en provenance de l'AS Béziers. Un club dans lequel a également évolué la deuxième recrue de la Berri, Amir Nouri. Il a signé ce lundi un contrat de deux ans avec le club castelroussin, après une saison passée en deuxième division belge. La Berri cherche encore à recruter deux joueurs, deux défenseurs.

Côté départs, pour l'instant, Aldo Angoula n'a rien voulu dire. Chaque été, la Berri est obligée de se séparer d'un ou plusieurs joueurs pour des raisons financières. Ilyas Chouaref et Haissem Hassan pourraient quitter le club cet été. Ils font en tout cas partie de ceux qui ont la valeur marchande la plus importante. "Il faut se méfier des annonces et des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, tout est abstrait", insiste le directeur sportif, qui admet quand même qu'"il n'y a pas de fumée sans feu".

Objectif : faire mieux que la saison dernière

À l'occasion de cette conférence de presse, le directeur sportif Aldo Angoula a fait un point sur les objectifs de la saison à venir. La Berri a fini 15e de la saison 2019-2020, brutalement interrompue après 28 matchs à cause de l'épidémie de Covid-19. "L'objectif est de progresser, de faire mieux par rapport à la saison passée. Il faut continuer sur la lancée de 2020, d'avant le Covid. On était sur une bonne dynamique. L'idée, c'est de remettre tout en place pour continuer ou reprendre cette dynamique", explique Aldo Angoula.