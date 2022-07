"On est passé par plein d'émotions" : la défaite des Bleues vécues par les supporters strasbourgeois

La France a été éliminée en demi-finale du championnat d'Europe de football samedi 27 juillet 2022 (2-1). Dans une belle ambiance au Dubliners à Strasbourg, les supportrices et supporters ont cru à la victoire en deuxième-mi temps. La déception était d'autant plus grande.

Des supportrices et supporters venus encourager les Bleus dans le pub irlandais The Dubliners à Strasbourg

"Le bar est plein. Il a fallu réserver pour pouvoir regarder le match. C'est une belle victoire pour le foot féminin". Au 1er étage du Dubliners à Strasbourg, Marie est venue avec une dizaine d'amies, pour la plupart licenciées dans des clubs sportifs de la région. C'est ensemble qu'elles ont assisté à la défaite rageante des Bleues face à l'Allemagne (2-1) samedi 27 juillet 2022, après un match haletant.

On a raté trop d'occasions

Dans les premières minutes du match, l'ambiance est détendue. Une partie de l'assistance a même la tête dans son assiette plutôt qu'à l'écran. Le premier but allemand cueille tout le monde à froid, dont Muriel, qui estime que les joueuses devront se "secouer le cocotier" pour revenir, avant d'exulter quelques secondes plus tard lors de l'égalisation des Bleues.

En deuxième mi temps les Bleues dominent et tous les yeux sont rivés sur les écrans. Marcel et Julien, attablés avec des bières, trépignent devant les occasions ratées. Marcel mise sur une "deuxième but des Bleues sur une tête de Wendy Renard en prolongation". Quelques minutes après, l'Allemagne double la mise. Julien est "défait".

La table de Marie, Muriel et Causette, venues en équipe pour cette demi-finale © Radio France - Jules Hauss

La fin du match est une succession de "ahhh" d'espoir et de "oooh" déçus face aux occasions manquées des Bleues. "On en a raté trop à ce niveau-là, ça ne passe pas. Les Allemandes, elles, les ont mises au fond", déplore Causette, un peu dépitée.

La victoire, ce sont les émotions qu'elles nous ont procurées

Au coup de sifflet final, la déception est là. "Bien sûr qu'on aurait aimé qu'elles soient en final. On est passé par beaucoup d'émotions, on a eu beaucoup d'occasions. Mais les Allemandes ont été plus fortes ce soir. Je dis bien ce soir. On va retenir la qualification en demi-finale et espérer le meilleur aux joueuses pour la suite", résume Mariam, venue avec des collègues.

Julien, très déçu car selon lui "les Bleues ont dominé en deuxième mi-temps", estime que "la victoire, ce sont les émotions qu'elles nous ont procurées". Il donne rendez-vous aux joueuses en 2024. "C'était une bonne préparation pour les JO, où on espère, cette fois, les voir atteindra la finale".