"On est sur un nuage" : à Belligné, l'émotion de la famille de Jordan Veretout

Lionel Veretout a eu du flair, mercredi, en prolongeant son séjour marseillais, alors qu'il était censé rentrer à Belligné, en Loire-Atlantique. Le père du milieu de terrain formé au FC Nantes s'est ravisé lorsqu'il a vu que, sur les chaînes d'informations sportives, le nom de son fils a commencé à émerger dans le courant de la journée.

"Je me suis dit : on ne sait jamais, je reste jusqu'à mercredi soir, retrace-t-il. J'ai eu un bon présentiment." Un excellent même. À 20h26, lorsque Didier Deschamps a commencé à énumérer la liste des joueurs qu'il avait choisi pour aller défendre leur couronne mondiale , toute la famille s'est tue. "Et quand son nom s'est affiché, ça a été une joie exceptionnelle ! Exceptionnelle, lâche Lionel. C'est l'apothéose de faire une Coupe du monde. Je le souhaite à tous les footballeurs, c'est magique, on est sur un nuage."

Des portables en surchauffe et des billets à prendre d'urgence

D'un coup, tout le monde s'est levé. La mère de Jordan, son père, la femme du joueur de l'OM et bien évidemment le principal intéressé qui va réaliser un de ses rêves à 29 ans. "On a crié, raconte son père, empli de fierté. Lui était beaucoup ému car on a toujours le doute, on a aucune information et quand son nom s'affiche, sa maman a versé quelques larmes de joie. Ensuite, ce sont les téléphones qui sonnent de partout." Des messages de félicitations, de la famille, d'amis, de personnes moins proches, des sollicitations par dizaines, de journalistes notamment. Ils y ont répondu, mais plusieurs heures après, le temps de savourer en famille et de commencer à s'organiser. "Heureusement, il n'avait pas réservé ses vacances", sourit Lionel Veretout.

Je viens de repasser devant le stade de Belligné, je le revoyais encore en short à 5, 6 ans.

De retour dans le domicile familial, le père mesure le chemin parcouru par Jordan, de l'ES Belligné à la Roma en passant par la Jonelière, la Beaujoire, l'Angleterre et le Forez. "Sur le coup, j'ai ressenti une grande fierté et j'ai pensé aux personnes qui ne sont plus là, glisse-t-il. De là haut, ils doivent être fiers de leur petit-fils. Là, je viens de repasser devant le stade de Belligné, je le revoyais encore en short à 5, 6 ans et je me dis : il va représenter son pays à une Coupe du monde, c'est magique."

Dans la foulée de son déplacement à Monaco avec l'OM, ce dimanche, Jordan Veretout rejoindra Clairefontaine avant d'embarquer dans un avion pour le Qatar. Avec femme, enfants et parents dans les valises, ou presque. Ils rejoindront dans les prochains jours le milieu de terrain à Doha, avec un espoir désormais : "ramener une troisième étoile". "Ça serait le summum", conclut son père, la voix rêveuse.