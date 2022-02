Esther Mbakem Niaro (Montpellier) : "J'ai des choses à faire dans le foot"

Vous avez marqué vos trois premiers buts avec Montpellier en Coupe de France au mois de janvier. Peut-on dire que votre saison est définitivement lancée et que ça vous a libéré ?

Oui, c'est exactement le terme que j'emploierais, parce que j'estime qu'une attaquante a besoin de confiance. Et quand on marque notre premier but dans notre club, c'est toujours une fierté. Maintenant, j'espère que ça va défiler. En plus, c'est difficile quand on est jeune, parce que la confiance, ça vient, ça part. C'est pas forcément ça, mais on va essayer de la maintenir.

Etes vous revenue transformée de votre prêt à Issy, la saison dernière ?

Avec Issy les Moulineaux, c'était une saison assez compliqué, mais qui a permis que je prenne de la maturité d'un point de vue footballistique. Ça m'a beaucoup appris et quand j'ai revu des partenaires, quand on a joué contre elles au mois de décembre, elles m'ont dit que j'avais progressé et que j'étais devenue une meilleure joueuse.

Dans quels domaines, notamment?

Dans mes appels. Et je ne court plus pour rien, disons (rires). Maintenant, j'arrive à sentir les choses et je m'adapte au style de jeu de l'équipe, aussi.

La vitesse, c'est votre point fort ?

Oui, et ça a toujours été le cas. Après, j'ai fait un peu d'athlétisme. Ca m'a permis d'avoir une bonne vitesse. Je n'avais pas de discipline attitrée, je courais, c'est tout (rires).

Rêvez vous de devenir l'attaquante numéro de Montpellier, un jour ?

C'est mon rêve. C'est un objectif. Après, je sais qu'il va falloir que je bosse, que je bosse énormément. Mais j'y crois, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas.

Et devenir la nouvelle Valérie Gauvin, par exemple, en équipe de France ?

Oui, c'est un rêve. Chaque jour, j'essaye de m'en rapprocher. Après, ça va commencer tout d'abord par une Coupe du monde. J'espère y être en fin d'année, avec les U-20 au Costa Rica. J'ai connu un tour qualificatif pour l'Euro U-17. Malheureusement, on a perdu 1-0 contre le Portugal, là bas. Je l'ai encore en travers de la gorge. Le Costa Rica, on est déjà qualifiées, l'objectif sera de la gagner.

Qu'est ce que vous faites pour parvenir à vos objectifs ?

Des heures de travail en plus. Ensuite, j'analyse chaque match que je fais avec mon agent. On cherche le bon et le mauvais. On se focalise plus sur ce que je fais de mal, puisque c'est ce que je dois travailler et on met des choses en place pour que j'arrive à gommer ce qui ne va pas.

Vous avez grandi dans le Val d'Oise. Comment vous êtes-vous retrouvée à Montpellier ?

C'est assez marrant. En fait, j'avais une copine qui était à Montpellier, et je lui avais dit de parler de moi au coach des U-19. Il s'appelait Maxime. Du coup, il a aimé mon profil et je suis venue. Ensuite, la saison a été ralentie à cause du Covid. Malheureusement, j'ai dû faire cinq mois. Entre temps, je me suis blessée. Du coup, ça a stoppé un petit peu mon élan. Et l'année qui a suivi, j'ai signé mon contrat professionnel à Montpellier.

Qu'est ce qui est le plus dur ici, quand on arrive du Val d'Oise ?

Une petite anecdote : la bise, par exemple (rires). J'avais un peu de mal. Il fallait en faire trois. Il fallait commencer par la gauche ou par la droite, je ne sais même plus. J'étais assez perturbée. Mais au delà de ça, ça va. Dans le Val d'Oise, on se serrait la main, on se faisait pas la bise.

Le foot a-t-il toujours fait partie de votre vie ?

Il est arrivé un petit peu tard. Il est arrivé à l'âge de 14 ans. Je me suis vraiment dit : Esther, tu vas faire faire quelque chose dans le foot. Sinon, avant ça, je faisais du foot par ci, par là. Quand j'avais rien à faire, je faisais du foot ou du basket, je n'avais pas vraiment de sport attitré.

Et qu'est ce qui fait que vous vous dîtes, à 14 ans, que ce sport est fait pour vous ?

En regardant Téléfoot ! Cela m'a donné envie. J'ai vu qu'il y avait un certain engouement autour de ce sport. Et à chaque fois que je regardais cette émission, ça me transportait on va dire.

Diriez-vous que vous appartenez à une génération de femmes pour qui faire du foot n'est plus "impossible" ?

Ah oui, parce que déjà, entre temps, le foot féminin s'est développé. Maintenant, il y a des structures. Dans les générations qui vont suivre, il y a beaucoup, beaucoup de qualité. Et c'est sûr que quand tu as les infrastructures, les entraîneurs, tout à disposition, tu peux forcément progresser. Moi, on ne m'a jamais dit que c'était impossible. On m'a toujours dit le contraire.

Qui sont vos modèles dans le foot ?

Je dirais Kylian Mbappe. Sa vitesse, sa vitesse d'exécution, sa prise analyse. Tout ça, ça me plaît beaucoup et ça me parle.

Qu'est ce que vous voulez corriger ?

Aujourd'hui, mon jeu dos au but. J'ai du mal, sous pression. On va dire que j'aimerais me connecter à mes partenaires, sentir les choses. J'ai encore un peu de mal. On me dit souvent que j'ai une grosse marge de progression, mais je sais que je vais gommer ce qui ne va pas, avec le temps, parce que j'y crois. J'ai des choses à faire dans le foot.

Comme beaucoup de joueuses, vous rêvez d'offrir à la France sa première Coupe du Monde. Qu'avez-vous pensé de l'édition 2019 ?

J'ai beaucoup observé les équipes, l'équipe de France et les équipes adverses, ce qu'elles avaient de plus ou non. Et j'ai vu que dans certains pays, c'est vachement développé. Je pense aux Etats-Unis, par exemple. Ça se voit qu'ils ont quelque chose en plus et j'espère qu'un jour on arrivera à leur niveau ou même qu'on les dépassera.