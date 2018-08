Nantes, France

Ça faisait déjà plusieurs jours que son arrivée était annoncée, elle est désormais officielle : l'attaquant ghanéen Majeed Waris est prêté pour une saison au FC Nantes, avec option d'achat. Il portera le numéro 10.

Surnommé "Magic" Waris par les supporters de Valenciennes

Majeed Waris arrive du FC Porto mais il connait déjà bien le championnat de France. Après avoir terminé meilleur buteur du championnat de Suède et après un passage difficile au Spartak Moscou, Majeed Waris est prêté à Valenciennes en 2014. Il marque dès son premier match et il enchaîne : neuf réalisations en 14 rencontres ! À tel point que les supporters le surnomment "Magic" Waris.

Lorient puis Porto

Un petit passage par la Turquie et Trabzonspor et retour en France, à Lorient, cette fois. Il y joue deux saisons et demie et il y marque 25 buts. Mais les Merlus sont relégués en Ligue 2. Waris ne joue plus trop. Il part donc au FC Porto, en janvier dernier sous forme de prêt. Il se retrouve sous les ordres d'un certain Sergio Conceiçao, que le FC Nantes connait bien. Il l'aligne deux fois en Ligue des champions face à Liverpool mais pas beaucoup plus. Le ghanéen signe tout de même un contrat de quatre ans, il y a quelques semaines avec le club portugais avant donc de refaire déjà ses valises.