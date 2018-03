Dijon, France

Avec cette victoire 3-1, l'OM rompt la série d'invincibilité à domicile du DFCO (on le rappelle les Dijonnais n'avaient pas perdu à la maison depuis mi-octobre). Un match poussif entaché par de nombreuses fautes qui ont valu un carton jaune à Frédéric Sammaritano (8') et deux pénaltys au bénéfice des Marseillais. Autre coup dur pour les dijonnais : la blessure au tendon d’Achille de Florent Balmont.

Amère fin de série pour le #DFCO face à l’@OM_Officiel (1-3)...



La série d'invincibilité à domicile est stoppée à 10 matchs... Les Rouges n'ont pas su conserver un précieux point face à un #OM qui s'est fait peur...



Le résumé du match #DFCOOM ➡️ https://t.co/Mv4KIHZ1PBpic.twitter.com/3Ah9uRiXfz — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 31, 2018

C'est l'OM et Germain qui ouvre le score à la 36ème minute, dans une première mi-temps sans rythme et très fermée, même si les Dijonnais ont presque égalisé juste avant la pause avec une belle occasion de Wesley Saïd. Kwon chang-oon obtient l'égalisation à la 77ème minute. Mais à la fin du match tout s'est accéléré en faveur de l'OM qui l'emporte finalement grâce à Ocampos (88e), puis Payet, qui a raté un pénalty (90e+2), avant d'en transformer un autre (90e+4).

Balmont arrêté pour au moins six mois

Mais côté Dijonnais on retient surtout la blessure au talon de Florent Balmont, il s'est rompu le tendon d'Achille et ne devrait pas retrouver les terrains avant six mois au moins. «On a déjà pris contact avec le chirurgien et il sera opéré en début de semaine prochaine, explique Olivier Dall'Oglio, l’entraîneur dijonnais. Il sera indisponible pendant six à sept mois, mais on va l'entourer et compte tenu de sa force de caractère, on a aucun doute sur le fait qu'il reviendra. C'est très triste mais on va le réparer !» Un coup dur qui explique peut-être la contre-performance dijonnaise songe le milieu de terrain Frédéric Sammaritano : "ça a été dur de se mettre dans le match ensuite, reconnait Frédéric Sammaritano, quand on voit son coéquipier gravement blessé, ça nous marque".

💪@UNFP souhaite un prompt rétablissement à @BalmontFlo, victime, ce samedi, d'une rupture d'un tendon d'Achille et dont la saison est d'ores et déjà terminée. Bon courage à l'un des doyens de @Ligue1Conforama, qui venait officiellement de prolonger sa carrière d'une saison... pic.twitter.com/q8WEs0r7By — UNFP (@UNFP) March 31, 2018

Quid de l'arbitrage ?

Si l’entraîneur Olivier Dall'Oglio s'est abstenu de tout commentaires sur l'arbitrage, les supporters sont amères :

Marseille gagne grâce à l'arbitrage c'est scandaleux quand c'est Lyon ça fait le tour de la twittosphère Bien joué aux Dijonnais par contre #DFCOOM — Pas de Jeu 👎 (@Swapn_ol) March 31, 2018

En ligne de mire : le carton jaune contre Frédéric Sammaritano en début de match. Un carton jaune pour simulation, alors qu'il a bien été bousculé dans le dos par le joueur de l'OM Bouna Sarr. Une faute qui aurait dû offrir un pénalty aux Dijonnais.