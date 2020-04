Et revoilà Nassim Akrour en Isère !

Il ne quittera jamais les terrains! C'est en tout cas l'impression que donne Nassima Akrour, qui aura 46 ans en juillet et une licence vétéran bien tassée. Le meilleur buteur et joueur le plus capé de l'histoire du Grenoble Foot 38, qui évoluait à Chambéry (N3) cette saison, revient en Isère pour la saison prochaine selon ce qu'annonce sur son site internet l'US Gières. Il "sera ambassadeur du club et participera à la vie du groupe senior" dit le communiqué du président. "Un conseiller sur le plan technique avec une expérience indéniable", qui "sera bénévole et au service sur cette mission du futur coach". Nassim devrait donc être plus sur le banc qu'à la pointe de l'attaque de l'équipe de Régionale 2.