Et si Bernard Blaquart quittait le Nîmes Olympique ?

La rumeur court plus que jamais en ce début de semaine. Selon les informations de FB Gard Lozère, l'entraîneur des Crocos envisage absolument toutes les possibilités. Partir, rester et même une 3e voie.

Nîmes, France

Bernard Blaquart sera-t-il encore sur le banc du Nîmes Olympique début janvier prochain ? Pas si sûr. "Tout est possible" : voilà en substance la position de l'entraîneur nîmois. Bernard Blaquart est avec ses joueurs en grande difficulté ces dernières semaines. Les Crocos sont bons derniers du championnat, (avec un match en retard) sans la moindre victoire en déplacement. Et ils ont déjà une épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec le spectre d'une éventuelle relégation en fin de saison.

Pour Bernard Blaquart, le défi ressemble de plus en plus à une mission impossible. Le Nîmes Olympique a déjà connu une saignée dans son effectif cet été : milieu et attaque décimés, avec les départs de Téji Savanier , Denis Bouanga, Thioub ou encore Ferri. Rajoutez à ça la blessure du gardien Paul Bernardoni. En plus d'un manque de moyens, il semble que la communication soit aussi réduite avec sa direction.

Alors Bernard Blaquart va-t-il décider lui même de quitter le club cet hiver ? Les dirigeants vont-ils s'en séparer ? Les 2 options semblent tenir la route Il reste aussi une 3e voie : que l'aventure continue, tout simplement, si jamais cette situation, floue, poussait son président à renforcer enfin l'équipe pendant le mercato d'hiver. Mais d'après nos informations, Bernard Blaquart envisage même une dernière stratégie : arrêter tout simplement sa carrière d'entraîneur.

B. Blaquart est depuis son arrivée en provenance de Tours le "magicien" du Nîmes Olympique. Quand il succède à José Pasqualetti, l'ancien responsable du centre de formation des Crocos métamorphose ses joueurs : il gagne sa course à handicap et maintient le club en Ligue 2. La suite ? C'est bien sûr la montée, puis un nouveau maintien cette fois en ligue 1 et avec beaucoup de panache. Mais depuis cet été, la machine est grippée. De là à jeter l'éponge ? Cela semble plus que jamais possible.

Alors qu'il lui reste plus de 3 ans de contrat, Bernard Blaquart laisse clairement entendre qu'il pourrait arrêter l'aventure. A moins que ce ne soit un appel au secours : une façon de pousser ses dirigeants à enfin renforcer l'effectif pendant l'hiver. En attendant, samedi, pour le match à Angers (samedi, 20h, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1), cela fera tout juste 4 ans, jour pour jour, qu'il a pris les rênes de l'équipe première.