Et si Brest remonte en Ligue 1? On s'y prépare

En football, Brest pourrait revenir en Ligue 1 dès ce weekend, si Troyes perd face à Orléans ce vendredi et si Brest s'impose samedi après-midi face à Lens. Elus et dirigeants réfléchissent déjà aux conséquences de cette belle éventualité.

Brest, France

Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Et le Stade brestois en Ligue 1 dès ce weekend. Il suffirait d'une défaite de Troyes ce vendredi et d'une victoire de Brest samedi après-midi face à Lens (à 15 h, à suivre sur France Bleu).

Si c'est le cas, ce sera une belle fête spontanée, mais en revanche, il n'y aura pas de fête officielle ce weekend, en raison du printemps des sonneurs, organisé place de la Liberté samedi, selon François Cuillandre, le maire de Brest qui s'est " entretenu avec Denis Le Saint jeudi soir à ce sujet."

Quelque soit les résultats sportifs, la fête officielle aura lieu plus tard. Cela n’empêchera pas la liesse en ville si les planètes s'alignent.

Des aménagements au stade à prévoir

Mais les dirigeants du Stade Brestois et les élus de la mairie de Brest réfléchissent déjà à cette belle éventualité. Si Brest remonte en Ligue 1, "il faudra essentiellement refaire l'éclairage pour répondre aux exigences des télévisions, estime François Cuillandre. Un budget de 3 à 400 000 €, un chiffre approximatif ".

Rien à voir avec les énormes travaux entrepris à la dernière remontée en Ligue 1 en 2010. dont se souvient Jean- François Quéré, dirigeant historique du Stade Brestois. " Plusieurs millions de travaux pour rénover l'éclairage mais aussi refaire la régie télé, les loges."

Les travaux seront donc moins lourds. Il faudra aussi prévoir des réaménagements pour l'assistance vidéo à l'arbitrage et la "goal line technology", ce système qui permet aux arbitres de savoir quasi immédiatement si le ballon a franchi la ligne de but.

La probable réouverture de la tribune Britanny Ferries

Actuellement, le stade Francis-Le Blé propose 13 300 places. La commission des stades préconise 20 000 places assises pour les stades en Ligue 1.

Si Brest passe en Ligue 1, la tribune sans toit, autrement dit tribune plein ciel, ou tribune Britanny Ferries, sera probablement remise en service, "ce qui permettra de passer à 15 300 places commercialisables" selon Jean- François Quéré.

Du travail supplémentaire pour les forces de l'ordre

Un retour en Ligue 1 aurait aussi des conséquences sur la sécurité, avec plus de matchs à risques. Le commissaire central de Brest, le commissaire Gallo, serait probablement amené à demander des effectifs supplémentaires. Sans garantie de résultat. Mais avec des si... on mettrait bien Paris en bouteille. Et Brest en Ligue 1. On y croit. Et on s'y prépare.